Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК30 января в 23:00

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Повышением тарифа на газ Украина настраивает Россию на смену транзитного направления

Экономика сегодня13:10

Дорогой украинской: почему вырос тариф на транзит российского газа в Европу

Известиявчера в 16:01

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ31 января в 01:02

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАСС30 января в 23:46

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвы30 января в 23:30

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новости31 января в 02:13
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Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый Boeing

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Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

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В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих

29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
РБК 10:29
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Политика

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
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В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся

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РЕН ТВ 13:28
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
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