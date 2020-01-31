Энергетика
РЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
Читать в источнике
Оценить331
с чего всё началось
Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Повышением тарифа на газ Украина настраивает Россию на смену транзитного направления
Экономика сегодня13:10
Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%
Эхо Москвы30 января в 23:30
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Происшествия
В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих
29 ноября прошлого года мужчина напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Гаджеты
Рассекречен ряд параметров будущего процессора Intel Core i5
Неоднократно сообщалось о планах Intel в скором времени выпустить ряд мощных мобильных чипов Core i5-10300H и Core i7-10750H.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Происшествия
В центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся
На входе в один из дворов в центре Киева неизвестный расстрелял мужчину и скрылся с места совершения преступления, сообщает Страна.ua со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Футбол
«Тоттенхэм» нанес поражение «Манчестер Сити»
Авто
Toyota начала продажи в России обновлённой Toyota Corolla
В России в официальных дилерских центрах начаты продажи обновленного седана Toyota Corolla.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, обновленный седан Toyota Corolla поступил в дилерский центр в 9 вариантов оттенков кузова.
Здоровье
В Забайкалье отвергли жалобы китайца с коронавирусом на больницу
Пресс-служба правительства Забайкалья сообщила, что гражданин Китая, госпитализированный с коронавирусом, получает всю необходимую помощь.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Мальмё» в контрольном матче
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Политика
Президент Эстонии заявила, что Тартуский мирный договор действует
Тартуский мирный договор с Советской Россией продолжает действовать, заявила в воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Шоу-бизнес
Продюсер Иосиф Пригожин устроил Валерии скандал, орал как резаный
Чтобы контролировать свой вес, Валерия возит с собой напольные весы. Пригожин обнаружил их в сумочке жены и устроил истерику.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за введение единого разъёма для зарядки
Речь шла о Европе, где снова рассматривали вопрос о введении единого стандарта зарядки для всех мобильных устройств.
Общество
Вслед за аномальным теплом в Ленобласть придут дожди
На северо-запад снова пришло аномальное тепло.
Политика
В Совфеде попросили Польшу не ждать репарации от России
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление замминистра иностранных дел Польши Павла Яблонского о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от РФ за ущерб, нанесенный страной во время Второй мировой войны.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Биатлон
Шевченко выиграла гонку преследования на юниорском ЧМ в Швейцарии
Происшествия
Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован
Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.