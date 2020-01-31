Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБК30 января в 23:00

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Дорогой украинской: почему вырос тариф на транзит российского газа в Европу

Известиявчера в 16:01

СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новости31 января в 02:13

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвы30 января в 23:30

СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Национальная служба новостей31 января в 00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАСС30 января в 23:46

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ31 января в 01:02

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБК30 января в 23:00
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Происшествия

В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих

РБК 10:29
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 31 января в 10:37
Происшествия

Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики

Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Газета.Ru 10:27
Общество

Житель Челябинска пытался продать ребенка за пять тысяч рублей

РИА Новости 10:33
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Футбол

Роналду вышел на третье место в истории футбола по числу голов

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил дубль в матче 22-го тура чемпионата Италии против "Фиорентины" (3:0). Оба мяча португалец забил с пенальти.
Российская газета 10:46
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар получил желтую карточку за издевательский финт против соперника в матче 22-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
РБК 10:55
Авто

Mini может выпустить новый среднемоторный спорткар

32CARS.ru 05:26
Общество

У эвакуированных из Китая немцев обнаружили коронавирус

У двоих эвакуированных из китайского города Ухань граждан Германии выявили заражение коронавирусом 2019-nCoV.
Lenta.ru 08:50
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru 06:29
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК вчера в 06:23
Политика

Патриарх предложил вписать веру в Бога в Конституцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих «молиться и трудиться», чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 10:38
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил, что Тартуский договор еще действует

Тартуский мирный договор 1920 года с Россией продолжает действовать, считает спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.
РИА Новости 08:52
Происшествия

Израиль не пустил в страну китайцев из России и отправил их в Москву

Власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Народные новости вчера в 09:06
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

ТАСС вчера в 19:58
Культура

Шнуров высмеял Прилепина и Охлобыстина за создание партии

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Общество

«Все были в шоке»: как повар из Франции удивил президента

Культурный шок был не только у Татьяны.
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Общество

В Великобритании полиции удалось найти владельца «Кольца всевластья»

Полиция Северного Йоркшира опубликовала на своей странице в соцсети объявление о поиске владельца серебряного кольца, копии украшения из кинотрилогии "Властелин колец", благодаря этому хозяин был найден.
РИА Новости 31 января в 21:01
Энергетика

Белоруссия подняла тариф на транзит российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
REGNUM 31 января в 06:56
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

Известная журналистка Елена Ханга озвучила размер своей пенсии.
Пятый канал 03:59
Футбол

«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

Чемпионат 08:19
Общество

NYT рассказала о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Руководство американской компании L Brands, которой принадлежит фирма по продаже женского нижнего белья и аксессуаров Victoria's Secret, долгие годы скрывало факты сексуального домогательства к моделям.
Известия вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Газета.Ru 05:57
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Чиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами

НДН.инфо 31 января в 03:54
Энергетика

В Белоруссии вновь подорожало топливо

Ранее NEWS.ru писал, что в России средние цены на бензин с 20 по 26 января поднялись на 4 копейки и составили 44,8 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 1 копейку, до 48,1 рубля.
News.ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии

Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Известия 10:26
Общество

Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
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