Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.

с чего всё началось

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

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