Энергетика
РЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
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Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%
Эхо Москвы30 января в 23:30
СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа
Национальная служба новостей31 января в 00:18
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