Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВУкраина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект договора между компаниями. Как отмечается, контракт, рассчитанный до 2024 года, был заключен в конце 2019-го.
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с чего всё началось

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
РБКвчера в 23:00

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СМИ узнали о росте ставки на транзит российского газа в Европу

РИА Новости02:13

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

Lenta.ru01:03

Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%

Эхо Москвывчера в 23:30

СМИ: «Нафтогаз» поднял тариф на транзит российского газа

Национальная служба новостей00:18

РБК: «Нафтогаз» на 2% повысил ставку на транзит газа из России в Европу

ТАССвчера в 23:46

РБК: «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит газа в Европу

Коммерсантъ01:02

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

РБКвчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Коммерсантъ вчера в 03:20
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,3% - до $56,96 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:20 мск.
ТАСС вчера в 12:43
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
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В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»

В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Российская газета 29 января в 07:15
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Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

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Госпитализированы родственники зараженных коронавирусом в России

По последним данным, от вируса в мире погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. Еще 171 пациент полностью излечился.
Lenta.ru 09:59
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Соболев провел первую тренировку в «Спартаке»

Новичок "Спартака" Александр Соболев присоединился к команде на сборе в Катаре, где "красно-белые" готовятся к возобновлению сезона, и провел первую тренировку за московскую команду.
Вести.Ru 12:30
Общество

Из-за коронавируса в Китае могут подешеветь цены на туры в Таиланд

Туроператоры не исключают возможность снижения цен на путевки в Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии из-за эпидемии коронавируса в КНР, сообщили РИА LIVE24 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Live24 04:26
Происшествия

В резиденцию Трампа во Флориде пытался прорваться внедорожник

Неизвестный внедорожник попытался прорваться к резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.
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Политика

Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью

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Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
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Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
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На Украине участницу отбора «Евровидения» затравили за русский язык

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В «Смекте» нашли свинец, средство может навредить детям и беременным

Французский производитель препарата "Смекта" предупредил врачей, что в связи с новым данными не советует его применение в практике педиатров.В составе может содержаться глина.
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Лашальт, которым интересуются «Спартак» и ЦСКА, вернулся в «Милан»

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Политика

Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова

Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице

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Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
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МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
Футбол

«РБ Лейпциг» арендовал у «Манчестер Сити» Анхелиньо

Sport24.ru 12:08
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Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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Суд заочно арестовал сына Бориса Минца по делу о 30 млрд рублей

Басманный суд Москвы заочно арестовал старшего сына бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 30 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Политика

Путин назначил нового полпреда президента в Конституционном суде

Президент Владимир Путин назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде.
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Общество

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, меняется с 1 февраля на чартерный режим, сообщил Минтранс РФ.
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В Домодедово приземлился самолет, пассажирка которого угрожает взрывом

Пассажирка приземлившегося в Домодедово рейса Симферополь - Москва авиакомпании S7 заявила о наличии у нее взрывного устройства, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
ТАСС вчера в 07:27
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