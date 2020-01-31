Энергетика
Вечерняя МоскваУкраина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Украинский «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в европейские государства. Согласно проекту договора с Газпромом следует, что российская компания должна будет выплатить порядка семи миллиардов долларов за пять лет, пишет Nation News.
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Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБК30 января в 23:00
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Транзит российского газа через Украину в Европу с 1 января подорожал на 2%
Эхо Москвы30 января в 23:30
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