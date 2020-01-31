Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУкраина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Украинский «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в европейские государства. Согласно проекту договора с Газпромом следует, что российская компания должна будет выплатить порядка семи миллиардов долларов за пять лет, пишет Nation News.
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«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.
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РБК30 января в 23:00
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