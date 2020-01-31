Энергетика
Вечерняя МоскваУкраина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Украинский «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в европейские государства. Согласно проекту договора с Газпромом следует, что российская компания должна будет выплатить порядка семи миллиардов долларов за пять лет, пишет Nation News.
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Сколько стоит транзит российского газа через Украину Согласно проекту пятилетнего договора "Нафтогаза" и "Газпрома", стоимость прокачки российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины составит $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов.РБКвчера в 23:00
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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
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С 1 февраля в России увеличится размер пособий и социальных выплат
На сайте Правительства РФ опубликовано сообщение, в котором говорится о том, что с 1 февраля 2020 года размер соцвыплат и пособий будет увеличен на 3%. Индексация выплат коснется таких категорий населения, как инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане с детьми.
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Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
За час до своей гибели сварщик снимал процесс работы по демонтажу Петербургского спортивно-концертного комплекса на видеокамеру, прикрепленную к его каске.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало
"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
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Роспотребнадзор сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в России
Состояние двух заболевших в России коронавирусом оценивается как стабильное. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп
В Демидовском районе Смоленской области нашли тело, которое может принадлежать пропавшему подростку Владиславу Бахову.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Шоу-бизнес
Глюкоза продемонстрировала идеальную фигуру в стойке на голове
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, поделилась с подписчиками в Instagram новым откровенным фото.
Общество
В России стали увольнять по-новому
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
Украинцы возмутились постом американской телеведущей о гопаке
Посольство Украины в США указало на ошибку в публикации популярной американской телеведущей Эллен Дедженерес.
Политика
Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина
Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Гаджеты
В России перевыпустили кнопочный слайдер Inoi 288S
Компания Inoi перевыпустила премиальный слайдер 288S в цельнометаллическом корпусе.
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Технологии
На Украине заявили о причастности к открытию Антарктиды
Исследователь истории Антарктиды Василий Придатко-Долин в эфире телеканала «1+1» заявил о причастности к открытию материка полтавского дворянина Ивана Завадовского, который был помощником капитана шлюпа «Восток».
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Игры
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Наука
Риск рака легких снижается после отказа от курения
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Футбол
«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре
«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер».
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Политика
МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России
Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
Армия и оружие
Как минимум 50 военных США пострадали при ударах Ирана по базам
Экономика
ЦБ повторит попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк
ЦБ готов выставить АТБ на продажу и намерен в ближайшее время определить ее оптимальный способ — провести торги в форме аукциона либо продать одному лицу без проведения торгов, добавил Поздышев.
Здоровье
В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 213
В Китае 213 человек умерли в результате заражения новым типом коронавируса.