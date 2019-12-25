Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе для транзита. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
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На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
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В США признали превосходство АК-47 над M16

Издание The National Interest сравнило между собой советский автомат АК-47 и американскую автоматическую винтовку M16, которые использовались во время войны во Вьетнаме.
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Газета.Ru 12:09
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Компания Kia 23 декабря официально объявила стоимость нового кроссовера Kia Seltos для России, который изначально предложат только в версии Luxe.
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