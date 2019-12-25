Энергетика
Телеканал 360°Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»
Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе для транзита. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
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Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев
В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов впервые станет отцом
Андрей Черкасов всегда подчеркивал, что очень хотел бы стать отцом.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Культура
Почему все поют «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» и что это значит
Возможно, вы уже слышали, как окружающие поют "Ведьмаку заплатите чеканной монетой".
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Политика
Кремль отреагировал на критику Лукашенко
Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Происшествия
В Свердловской области школьник напал на учительницу с молотком
В Свердловской области ученик школы №24 напал на учительницу с молотком.
Происшествия
В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
Авто
Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России
Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Общество
Стали известны самые популярные на «Яндекс.Маркете» новогодние подарки
Администрация российского интернет-сервиса «Яндекс.Маркет» привела статистику несезонных товаров, которые чаще всего покупают пользователи в предновогодние дни.
Политика
Американского посла отозвали из-за геев
Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Путин рассказал, как вырастут пенсии военных
Президент России Владимир Путин заявил, что пенсии военнослужащих будут индексироваться ближайшие три года.
Общество
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»
На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Шоу-бизнес
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого сына
Бывшая супруга Ивана Краско может быть беременна от его сына.
Единоборства
Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Футбол
«Ливерпуль» просит разрешения у АПЛ нанести эмблему победителей КЧМ
Победитель недавнего розыгрыша Клубного чемпионата мира (КЧМ) «Ливерпуль» просит разрешение у Английской премьер-лиги (АПЛ) нанести на игровую форму эмблему победителей соревнования ФИФА.
Общество
Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд
На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете "Ведомости" гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
Общество
В «Современнике» рассказали о состоянии впавшей в кому Галины Волчек
РИА Новости / Михаил Климентьев Представители Московского театра "Современник" рассказали, что состояние его худрука Галины Волчек стабилизировалось.
Происшествия
Избитую девочку из Ингушетии выписали из больницы
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которой ампутировали руку после истязаний тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в среду, передает корреспондент РИА Новости из больницы.
Фигурное катание
Туктамышева не заявила четверной тулуп в произвольной программе
Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.