Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе для транзита. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.

Политика Скончался президент Академии военных наук Махмут Гареев В возрасте 96 лет скончался Махмут Гареев, который на протяжении 20 лет возглавлял Академию военных наук.

Энергетика Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море» Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.

Происшествия Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.

Происшествия В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.

Политика Кремль отреагировал на критику Лукашенко Между Москвой и Минском остаются несогласованные вопросы в рамках договора о Союзном государстве, но это не говорит о кризисе в отношениях, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на критику со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Происшествия В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.

Авто Nissan запатентовал новый седан Nissan Sentra в России Какие агрегаты достанутся седану в России, пока неясно – если Nissan все же решит вернуть модель на наш рынок, ему еще предстоит пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Политика Американского посла отозвали из-за геев Американского посла в Замбии отозвали из-за того, что он высказывался в защиту прав геев. Об этом пишет The New York Times.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М» На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Общество Расходы на достройку жилья для обманутых дольщиков оценили в ₽500 млрд На строительство жилья для всех обманутых участников проектов по долевому строительству домов (дольщиков) потребуется дополнительно выделить около 500 млрд руб. Об этом заявил газете "Ведомости" гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Олег Говорун.

Происшествия В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.