Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ опубликовал новые тарифы на транспортировку газа в стране, в том числе для транзита. По словам главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля, тариф для «Газпрома» в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем.
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«Ъ»: Украина будет получать с «Газпрома» за транзит вдвое больше

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Украина заработает на «Газпроме»

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$ 15 млрд или $ 6 млрд: «Нафтогаз» и «Газпром» спрятали тарифы от «патриотов»

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Век03:45

Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома»

Телеканал 360°вчера в 20:15

Транзит газа через Украину обойдется России вдвое дороже, чем сейчас, и втрое дороже «Северного потока»

Банки Сегодня04:08
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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
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Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Известия 04:29
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
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Легендарный седан Toyota Mark II уходит в историю

Как сообщает издание «Drom», 23 декабря на предприятии Toyota Motomachi был выпущен последний седан Toyota Mark X, который является преемником модели Mark II.
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Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

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В Новгороде подростка убили после отказа полиции его искать

Как установил СК, в декабре 2018 года мать 17-летнего подростка пришла в полицию и сообщила, что ее сына похитили с целью выкупа.
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«Ливерпуль» получил разрешение на золотую эмблему на один матч АПЛ

"Ливерпуль" получил разрешение от Английской премьер-лиги (АПЛ) выступить в одной встрече с нашивкой победителей клубного чемпионата мира.
Газета.Ru 06:56
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Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше

Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Политическая Экспертиза 04:25
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Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

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Что изменится в обязательном медицинском страховании в 2020 году

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В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.
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В Дублинском зоопарке, Ирландия, тигр попытался напасть на мальчика и врезался в стекло.
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Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
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Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
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В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
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МИД России исключил введение санкций против части американцев

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Доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%

Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка.
ТАСС 06:22
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Москва и Минск отложили решение о наднациональных органах

Подписание 31-й «дорожной карты» по интеграции отложено на следующий этап обсуждения, рассказали РБК два источника, знакомые с ходом переговоров.
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Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета вчера в 18:24
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

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Власти России потратили 80 миллиардов рублей зря

В рамках программы по поддержке малого и среднего бизнеса власти России с 2014-го по 2018 год потратили 80 миллиардов рублей.
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Лера Кудрявцева удалила импланты из груди

Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
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Володин рассказал о важности точечных изменений в Конституции

«Ощущение у всех есть, что нам необходимо совершенствовать те направления, пускай точечно, но однозначно принесут пользу нашим гражданам» — резюмировал Володин, рассказав, что депутаты уже затрагивали эту тему с экспертами и фракциями Госдумы.
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Роспотребнадзор предупредил о передающемся от собак заболевании

По сведениям, предоставленным Роспотребнадзором, было выявлено, что около трети собак из регионов России болеют эхинококкозом.
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В Кремле ответили на вопрос о призыве в армию сотрудника ФБК

В Кремле не комментирует законность призыва в армию сотрудника так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.
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Политика

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.
РБК вчера в 16:47
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Майкл Б. Джордан пообещал сыграть Супермена правильно

Kinonews.ru 03:22
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года. Данная комиссия была создана на замену ликвидированным в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг . Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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Алексей Анатольевич Оржель
Украинский общественный деятель
Украинский общественный деятель и политик. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса. Руководитель сектора «Энергетика» Офиса эффективного регулирования. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа».
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