Политика
Политика СегодняУкраина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа
«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов. Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.
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Трехсторонние консультации по газу между Россией, ЕС и Украиной стартовали в Брюсселе
ТАСС19 сентября в 09:36
В Брюсселе прошли трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 18:12, Вашингтон
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