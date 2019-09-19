«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов. Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года.

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