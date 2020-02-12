Политика

ИнфоросВ Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

По мнению главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, передает телеканал "Прямой".
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с чего всё началось
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире
 телеканала «Прямой».
РБКвчера в 17:23

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В Крыму ответили на идею «обменять» воду на Донбасс

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В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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Киев готов обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 17:19

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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 06:41, Ашберн
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В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
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Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

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Газета.Ru 04:47
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РИА Новости 06:15
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Ермак раскрыл детали плана проведения местных выборов в Донбассе

Руководитель администрации президента Зеленского Ермак сообщил, что Украина имеет четкий план проведения местных выборов на Донбассе в конце октября текущего года.
ИА Новороссия 06:25
Происшествия

Пациентка сбежала в Петербурге из-под карантина по коронавирусу

В Санкт-Петербурге пациентка Боткинской больницы, помещенная под карантин из-за подозрения на коронавирус, взломала замок в палате и сбежала.
Газета.Ru вчера в 12:08
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REGNUM 02:15
Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Политика

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Газета.Ru 05:40
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM вчера в 04:23
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Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

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Биатлон

Назван состав сборной России на смешанную эстафету ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону выставил на первую гонку чемпионата мира самых опытных участников.
Pravda.Ru 02:13
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

В Совфеде поддерживают идею о пожизненном назначении сенаторов

Члены Совета Федерации считают возможным поддержать предложение о назначении пожизненных сенаторов в верхнюю палату парламента.
ТАСС 05:58
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Происшествия

Инцидент с девушкой в нижнем белье в ТЦ проверит нижегородская полиция

По факту публикации видеоролика нижегородским блогером, который в торговом центре выгуливает девушку на поводке, в чёрном нижнем белье и БДСМ-маске, проверит полиция.
REGNUM вчера в 06:25
Хоккей

Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов

Новым президентом КХЛ станет Алексей Морозов.
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Экономика

Налоговая служба усилит контроль за доходами россиян

Федеральная налоговая служба сообщила о том, что с 1 апреля текущего года усилится контроль за денежными переводами граждан России.
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Политика

Путин назвал условия для демографического роста в стране

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что демографический рост должен быть необратим.
REGNUM 06:06
Гаджеты

Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X

Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
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Кино

Вышел трейлер сериала «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

Профиль вчера в 07:27
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

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Lenta.ru 10 февраля в 15:10
Политика

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru 05:09
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Названы самые угоняемые в России автомобили

Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
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СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Вечерняя Москва 06:14
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

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Белоруссия выкачивает технологическую нефть из «Дружбы»

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку технологической нефти из нефтепровода «Дружба», по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз.
ИА REX вчера в 04:33
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК вчера в 01:44
Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
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