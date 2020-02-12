Политика

Капитал страныКапитал страныГД ответила на идею Киева дать воду в Крым в обмен на Донбасс

Ранее руководитель украинской партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире ТК "Прямой" сказал, что украинская сторона может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Читать в источнике
Комментировать421
с чего всё началось
Украина может возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире
 телеканала «Прямой».
РБКвчера в 17:23

Подробнее о событии

В Госдуме ответили на идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Известия07:42

В Крыму ответили на идею «обменять» воду на Донбасс

Рамблер04:57

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Газета.Ru04:07

В Крыму ответили на идею Украины «обменять» воду на Донбасс

Взгляд.ру03:01

В ГД оценили идею об обмене воды для Крыма на уступки по Донбассу

РИА Новости02:04

Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

РБКвчера в 17:23

На Украине назвали условие компромисса по Крыму

Lenta.ruвчера в 13:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

РИА Новости 06:15
Происшествия

СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

РИА Новости 06:39
Экономика

ЦБ РФ планирует продать акции Сбербанка на SPO или «в рынок»

После выкупа акций Сбербанка у миноритариев по оферте Банк России намерен продать их на SPO или «в рынок» в зависимости от объемов, рассказал первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Сергей Швецов.
Известия 06:58
Армия и оружие

Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам

«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русском 06:12
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
Политика

В России задержан один из самых известных ополченцев ДНР

Piter.tv 00:04
Политика

Bloomberg: Путин предложил изменения в Конституцию из-за неудачного плана поглощения Белоруссии

Президент России Владимир Путин инициировал поправки в Конституцию, ослабляющие его роль в управлении страной, они могут стать планом «Б» для сохранения власти после 2024 года, сообщил Bloomberg со ссылкой на двух источниках в Кремле.
Коммерсантъ 07:47
Политика

Матвиенко поддержала инициативу о появлении пожизненных сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение о введении статуса пожизненных сенаторов, наличие таких людей повысит авторитет верхней палаты.
Интерфакс 06:16
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Общество

Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров

С учетом «Балтики», Heineken и AB InBev Efes производители союза отвечали за 80% производимого в России пива.
Ведомости вчера в 10:38
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10

Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
ToDay News Ufa 10 февраля в 05:27
Кино

В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Экономика

Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
ПроТуймазы 10 февраля в 01:20
Биатлон

Глава IBU заявил, что долг Союза биатлонистов России будет расти

Президент СБР Владимир Драчев в понедельник раскритиковал решение увеличить сумму долга организации с €170 тыс. до €356 тыс.
ТАСС Спорт 06:41
Автоспорт

Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 07:20
Гаджеты

Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

3DNews 07:29
Наука

Физики МГУ обнаружили волны-предсказатели цунами

Сотрудники кафедры физики моря и вод суши физического факультета МГУ совместно с коллегами из Японского агентства морских и наземных исследований и технологий (JAMSTEC) и Университета Кагавы (Япония) обнаружили и детально исследовали эффект генерации гравитационных волн в океане пробегающими по дну поверхностными сейсмическими волнами.
Газета.Ru 04:57
Культура

Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале

ToDay News Ufa 10 февраля в 06:44
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Происшествия

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Экономика

Центр Хруничева погасил все долги по пусковым услугам с 2011 года

Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.
ТАСС 06:29
Общество

Мишустин отметил недопустимость затягивания сроков по нацпроектам

Мишустин назначен в нем на должность заместителя председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин стал ответственным секретарем.
Известия 06:39
Политика

Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" в 2015 году стали "самой ужасной ночью" в его жизни.
РИА Новости 07:18
Экономика

Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

"Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы", — передает слова Путина RT.
Реальное время 06:48
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

RT на русском вчера в 00:02
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное