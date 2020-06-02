Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

На Украине предложили начать консультации по положению в Донбассе со странами, подписавшими Будапештский меморандум. Причем в Киеве считают, что первое время эти переговоры должны проходить без России, но ее можно привлечь к ним впоследствии.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в статье вице-премьера Украины Алексея Резникова, которая размещена на сайте Атлантического совета — исследовательского центра, работающего под эгидой НАТО.
News.ruвчера в 20:11

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