с чего всё началось

На Украине предложили начать консультации по положению в Донбассе со странами, подписавшими Будапештский меморандум. Причем в Киеве считают, что первое время эти переговоры должны проходить без России, но ее можно привлечь к ним впоследствии.

Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

Политика Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Кремле возможность того, что при снятии ограничительных мер в Москве сохранится особое положение.

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Армия и оружие В российской армии выявили 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом В Вооруженных силах РФ зафиксировано 6,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 4,3 тысячи человек, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 10

Происшествия Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания). 525

Общество Губернатор Виктор Томенко прокомментировал арест главы Славгорода Глава Славгорода Сергей Горбунов арестован по подозрению в получении крупной взятки в 2 млн рублей. 1

Происшествия В Нью-Йорке начались мародерства Протестующие американцы после наступления темноты разграбили бутики Манхэттена, одного из районов Нью-Йорка. 93

Авто «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей «Яндекс» представил новое поколение беспилотных автомобилей, созданное на базе автомобиля Hyundai Sonata в сотрудничестве с Hyundai Mobis, дочерним предприятием автопроизводителя.

Политика Премьер Канады выступил против появления Путина на саммите G7 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо категорически отверг предложение президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США. 385

Общество ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб. 4,1K