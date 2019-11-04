Политика

РБКРБКУкраина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
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с чего всё началось
"Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы", — приводятся его слова на правительственном портале
 Украины.
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Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

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В России уже стартовал приём предварительных заказов на новые беспроводные наушники Apple AirPods Pro, но в продаже гарнитура появится только с 12 ноября.
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
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В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

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По оценке Минздрава, курганская область занимает седьмое место в десятке регионов, лидирующих по количеству сокращений врачей.
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Еще четыре страны продлили санкции против России

Албания, Норвегия, Украина и Черногория присоединились к решению Евросоюза продлить санкции против России.
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Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа

Процедуру импичмента президента США Дональда Трампа поддерживают 53% американцев.
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Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа

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Общество

Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке

Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
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Facebook обновила логотип компании

По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
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Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на слова капитана "РБ Лейпцига" Вилли Орбана, назвавшего россиянина третьим братом Кличко, передает Sport24.
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США удалось заглушить радары российских С-400.
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ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
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В Приморье заканчивают выпуск белух из «китовой тюрьмы»

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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
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Депутат Госдумы предложил ограничить число разрешений на такси

Представительница Саратовской области Бокова руководит временной комиссией при Совете Федерации, которая работает над концепцией регулирования такси в России, сказано в письме Старовойтова.
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Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье

Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.
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