с чего всё началось

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Общество Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.

Авто В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Армия и оружие В Турции нейтрализовали самого разыскиваемого террориста Турецкая армия и сотрудники иракской национальной разведывательной организации провели операцию по нейтрализации самого разыскиваемого в Турции террориста.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Экономика Крупные российские сети супермаркетов начнут торговать разливным пивом Запуск проекта напрямую связывается с ростом числа магазинов по продаже разливного пива в России.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Происшествия В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Семьям погибших на танкере в Находке моряков выплатят миллион рублей Судоходная компания «Наяда» выплатит семьям погибших при взрыве на танкере «Залив Америка» моряков по миллиону рублей и возьмёт на себя все расходы по организации похорон, сообщили в пресс-службе.

Общество Россия увеличила ежегодную помощь Африке на 10 млн долларов Президент России Владимир Путин, выступая на мероприятии, рассказал, что за все время Москва простила более 20 млрд долларов долгов африканским странам.

Армия и оружие Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.

Авто Составлен топ-5 самых ржавеющих иномарок на российском рынке Изучив машины 2005—2014 годов выпуска, эксперты портала NJCar.ru составили ТОП-5 самых быстро ржавеющих иномарок на вторичном рынке России.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Политика Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.

Происшествия В роддоме на Солидарности упал неисправный лифт с рабочими В понедельник, 4 ноября, в роддоме №18 на проспекте Солидарности в Петербурге упал грузовой лифт.