с чего всё началось

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Музыка Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Общество В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Авто Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3 Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.

Кино Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.

Происшествия Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.

Происшествия Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.

Шоу-бизнес Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.

Политика В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения по климату, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Политика Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином Офиса президента Бывший депутат Верховный рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» Офиса президента.

Происшествия В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.

Футбол Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг» Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Культура Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Гаджеты В монитор Dell UP2720Q встроен колориметр Как утверждается, UP2720Q — это первый в мире 27-дюймовый монитор 4K со встроенным колориметром.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Общество Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.