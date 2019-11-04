Политика

РБКРБКУкраина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2»

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.
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"Важно, чтобы государства — члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока — 2" для энергетической безопасности Европы", — приводятся его слова на правительственном портале
 Украины.
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