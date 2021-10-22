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Украина предложила ЕС дополнительный транзит газа на 55 миллиардов кубов в год

Киев в условиях газового кризиса готов предложить Евросоюзу дополнительные мощности по транзиту газа, заявил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
РИА Новости
Компании "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали контракт на транзит энергоносителя на пять лет.
ТАСС
Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предложил компании «Газпром» скидку на транзитные поставки газа в ЕС в объеме сверх установленных контрактом.
Рамблер
Зеленский отметил, что возможности прокачки газа на Украине достаточны не только для того, чтобы нормализовать ситуацию, но и чтобы защитить Европу на ближайшие годы от тарифного шока.
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