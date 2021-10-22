Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил найти техническое решение, которое позволит обеспечить коммуникацию людей, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, со всеми органами украинской власти, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин рассказал, что к концу этого года ключевая ставка, вероятно, составит 7,5% годовых после еще одного повышения в декабре на 0,25 п. п. Он отметил также, что в рискованном сценарии показатель может достигнуть 8% на пике текущего цикла ужесточения ДКП в начале следующего года.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что показатели заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, к концу 2021 года станут более спокойными.