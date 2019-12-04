Политика

News.ruNews.ruУкраина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер. По его словам, с компанией, которая станет независимым газотранспортным оператором, поддерживается постоянный контакт.
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Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Известия11:44

«Газпром» обсуждает с Украиной тарифы на транзит газа

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Украина заломила цены за транзит газа из России

Lenta.ru09:09

Миллер рассказал об условии Киева для подписания договора по транзиту

РИА Новости09:06

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

RT на русском08:57

Миллер назвал предложенные Украиной тарифы на транзит газа «очень высокими»

Газета.Ru08:54

Глава «Газпрома» рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Rambler News Service08:31
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Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Целью было выявить связь между курением марихуаны и риском развития рака.
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В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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В Одессе объявлен траур после пожара в колледже

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Второй погибший обнаружен на месте пожара на нефтестанции в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане.
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Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.
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Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
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При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

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«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
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В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
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