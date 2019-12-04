«Газпром» ведёт переговоры с Украиной по тарифам на транзит газа, которые существенно выше действующих, сообщил глава российского газового холдинга Алексей Миллер. По его словам, с компанией, которая станет независимым газотранспортным оператором, поддерживается постоянный контакт.

Украина предложила «Газпрому» очень высокие тарифы на транзит газа

Политика Венгрия пообещала блокировать вступление Украины в НАТО Всего на территории Украины проживает около 150 тысяч этнических венгров, преимущественно вдоль границы с Венгрией в Закарпатской области.

Экономика Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».

Политика Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы "60 минут" рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Футбол Фаната «Спартака» отлучили от посещения матчей за оскорбления Дзюбы Речь идет об оскорбительных выкриках Бевзы в адрес нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы во время недавнего матча «Зенит» — «Спартак».

Футбол Глава УЕФА назвал систему VAR бардаком Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил о своём негативном отношении к системе видеопомощи рефери (VAR).

Политика Адвокат Трампа прибыл в Киев, сообщили СМИ Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани прибыл в Киев, сообщило издание "Новое время" со ссылкой на информированный источник.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Общество Тазик новогоднего оливье обойдется россиянам в 1 тыс. рублей «Селедка под шубой» обойдется дешевле – салат на четырех человек обойдется в 157 рублей, рост стоимости за год составил 2,6%. Эксперты ожидают, что к концу года цены на ингредиенты для новогодних салатов вырастут еще больше.

Общество Новый календарь Pirelli посвятили шекспировской Джульетте Сам фотограф заявил, что «Джульетта есть в каждой женщине». Напомним, что ранее для календаря снялась Софи Лорен.