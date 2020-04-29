Энергетика
Lenta.ruУкраина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
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с чего всё началось
Хотя на рынке СПГ российские компании уже активно конкурируют между собой. Кроме этого, «Газпром» и другие российские добывающие компании могли бы начать предлагать газ европейским трейдерам на границе Украины и России, чтобы трейдеры сами выбирали маршрут транспортировки в ЕС.РБК04:00
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Комментарии
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков
Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
Энергетика
Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии
Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая.
ТАСС 08:28
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Общество
Минздрав не рекомендует лечиться бессимптомным носителям коронавируса
В Министерстве здравоохранения России заявили, что заболевшим COVID-19, но переносящим инфекцию бессимптомно, никакая дополнительная терапия не требуется.
Уралинформбюро 08:29
Религия
Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении
Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Культура
Американский хор исполнил на самоизоляции песню «Три танкиста»
ФАН вчера в 15:22
Армия и оружие
Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео
Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок
Компания сообщила, что в ассортименте Unilever в России останутся только листовые чаи брендов SirThomasLipton (позиционируется как премиальный бренд, отдельный от Lipton) и Saito.
Российская газета 04:23
Политика
Названа дата видеовстречи глав МИД в «нормандском формате»
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на данный момент из-за позиции Киева проведение саммита в «нормандском формате» по урегулированию конфликта на Украине не имеет смысла.
Аргументы и Факты вчера в 03:57
Экономика
Минторг США заявил о сокращении ВВП на 4,8%
Вашингтон, 29 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Американский ВВП в I квартале 2020 года сократился на 4,8%, сообщили 29 апреля в минторге США.
REGNUM 09:12
Экономика
Новак заявил об ухудшении ситуации с платежами за энергоресурсы
По словам министра, в течение I квартала текущего года Минэнерго фиксировало стабильную ситуацию с платёжной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за электроэнергию, тепло и газ, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
RT на русском 08:47
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Общество
Владельцев дач за пределами Ленобласти ждет карантин
В Смольном предупреждают, что выехавшим на дачи за пределы Ленинградской области петербуржцам придется провести 14 дней на самоизоляции.
АБН 06:15
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
634 человека заражены коронавирусом во Владимирской области
На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 634 случая новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзра.
ГТРК Владимир 05:10
Политика
Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»
Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
РБК 04:08
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Самые частые места откуда угоняют автомобили — парковки около домов и стоянки возле ТЦ. Премиальные модели обычно угоняют с помощью считывания кода с ключа, а более бюджетные — взламывая замки или разбивая окна.
ГЛАС.RU 08:59
Политика
Минобороны предложило лишить армейских генералов каракулевых шапок
В соответствии с действующими нормами шапки из каракуля серого и черного цветов с козырьком носят высшие офицеры (к ним относятся маршалы, которых в России сейчас нет, а также генералы и адмиралы) и полковники Вооруженных сил, Федеральной службы охраны (ФСО) и генералы Росгвардии.
РБК 08:02
Общество
В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим
В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
Общество
Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях
В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Хоккей
Цулыгин покинет пост главного тренера «Салавата Юлаева» — СМИ
Уфа, 29 апреля 2020, 15:07 — REGNUM Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин покинет команду.
REGNUM 08:07