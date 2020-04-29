Хотя на рынке СПГ российские компании уже активно конкурируют между собой. Кроме этого, «Газпром» и другие российские добывающие компании могли бы начать предлагать газ европейским трейдерам на границе Украины и России, чтобы трейдеры сами выбирали маршрут транспортировки в ЕС.

с чего всё началось

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

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