Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
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Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?
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В Госдуме усомнились в нужде «Газпрома» арендовать украинские хранилища

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Глава оператора украинской ГТС предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

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Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

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На Украине заявили о готовности хранить газ «Газпрома»

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«Оператор ГТС Украины» готов к переговорам с «Газпромом» о временном хранении газа в ПХГ

ПРАЙМ04:30
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