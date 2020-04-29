Энергетика
Актуальные НовостиВ Киеве «Газпрому» предложили хранить газ на Украине
Украинская компания ОГТС сообщила о готовности пой на переговоры с «Газпромом» касательно хранения российского газа. В Киеве предложили свои услуги в качестве промежуточного звена до отправки ресурса на территорию Европы.
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с чего всё началось
Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?РБК04:00
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Наука
Назван лучший материал для медицинских масок
МИР 24 08:12
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:47
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Авто
В июне Kia привезет в Россию кроссовер XCeed
В январе 2020 года компания Kia оформила на новинку Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), из которого мы знаем, что кроссовер предложат с двумя бензиновыми турбомоторами на выбор: 1.4 T-GDI мощностью 140 л.с. (242 Нм) и 1.6 T-GDI мощностью 200 л.с. (265 Нм).
110km.ru 11:50
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct
28 апреля стартовали дистанционные продажи новой специальной серии хэтчбека Lada XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.
SpeedMe вчера в 07:31
Общество
Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
Армия и оружие
NI: Россия обладает самой мощной пушкой в мире
Журнал The National Interest заявил, что Россия обладает самой мощной в мире пушкой.
Актуальные Новости 08:29
Спорт
Шутер Generation Zero стал бесплатным в Steam до 4 мая
CyberSport.ru 09:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разозлились на желтую прессу
Ранее Меган Маркл и принц Гарри решили разорвать отношения с таблоидами Великобритании.
Телеканал 360° 03:16
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко снимет фильм о домашнем насилии
О начале съемок фильма о жертвах домашнего насилии рассказала блоггерша, писательница одна из основательниц движения против бытового насилия в России "Я не хотела умирать" Александра Митрошина.
DixiNews 12:57
Общество
Газета «Ведомости» может обанкротиться из‑за конфликта в редакции
Конфликт в редакции «Ведомостей» может привести или к тому, что газета станет подконтрольной властям, или к тому, что она обанкротится из‑за развала сделки по ее продаже.
Афиша Daily 09:54
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Общество
Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США
Компания 10:47
Киберспорт
VP.Prodigy уступила FTM. Это второе поражение в истории состава
Cyber.sports.ru 10:15
Происшествия
В Туле умер подросток с подозрением на коронавирус
Семнадцатилетний юноша, госпитализированный в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:40
Политика
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлили
Ограничения на въезд иностранцев в Россию снимут, когда ситуация с распространением коронавируса в стране улучшится.
Телеканал 360° 06:13
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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В Подмосковье вслед за Москвой продлили пропускной режим
Аналогичные меры ранее были приняты в Москве. Пропускной режим действует в Москве и Московской области с 15 апреля.
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Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Здоровье
Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад
Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России завершится на 100% ближе к 7 августа, пишет ТАСС.
Свободная Пресса вчера в 13:55
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49