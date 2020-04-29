Энергетика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиВ Киеве «Газпрому» предложили хранить газ на Украине

Украинская компания ОГТС сообщила о готовности пой на переговоры с «Газпромом» касательно хранения российского газа. В Киеве предложили свои услуги в качестве промежуточного звена до отправки ресурса на территорию Европы.
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Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

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