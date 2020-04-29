Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
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с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Россия и Украина долго не могли прийти к согласию об объемах, тарифах и условиях транзита газа в Европу: «Газпром» предлагал обнулить решения всех судебных споров в Стокгольмском арбитраже с «Нафтогазом», а также продлить действующий контракт на транзит газа еще на год.
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