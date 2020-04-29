Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: «Мы готовы к «нулевому транзиту»

Россия и Украина долго не могли прийти к согласию об объемах, тарифах и условиях транзита газа в Европу: «Газпром» предлагал обнулить решения всех судебных споров в Стокгольмском арбитраже с «Нафтогазом», а также продлить действующий контракт на транзит газа еще на год.
РБК04:00

Подробнее о событии

«Взаимовыгодное решение»: «Газпрому» предложили хранить газ на Украине

Телеканал 360°08:50

Глава украинского оператора предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

РБК04:30

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

Lenta.ru07:28

Киев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

ФАН06:32

На Украине заявили готовности хранить газ «Газпрома»

Rambler News Service06:17

ГТС Украины: санкции США повлияли на переговоры «Газпрома» и Украины

News.ru04:32

Глава оператора украинской ГТС предложил «Газпрому» хранить газ на Украине

BFM.ru08:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 08:59, Ашберн

Комментарии

Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Терра вчера в 07:41
145
Религия

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Кураева в служении

Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева. Об этом говорится в указе патриарха, пишет «Интерфакс».
Lenta.ru 07:59
561
Здоровье

Шесть новых симптомов коронавируса обнаружили медики

UfacityNews.ru вчера в 01:40
94
Общество

СК начал проверку по факту публикаций о наличии двойного гражданства у Мизулиной

ТАСС 07:19
14
Общество

Минздрав заявил о переломе в ситуации с коронавирусом в ближайшие дни

В России в ближайшее время ситуация с коронавирусом будет переломлена, несмотря на то, что распространение инфекции в стране еще не достигло плато.
Профиль 08:15
19
Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась экс-возлюбленная Алекса

Интересную сюжетную линию придумали в клипе Тимати и Григория Лепса на песню «С чистого листа».
Вестник вчера в 07:25
14
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
11
Политика

Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии

В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru вчера в 10:44
474
Политика

В России продлили запрет на въезд иностранцев

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
117
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
1,9K
Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
3
Общество

В сызранском пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Самарской области сообщает об очаге групповой заболеваемости COVID-19 в ГБУ СО «Сызранский пансионат для инвалидов».
КТВ-Луч 04:24
22
Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
2K
Общество

В Саратовской области хотят ввести повсеместный масочный режим

В Саратовской области готовится предложение о введении повсеместного масочного режима.
Четвертая Власть 05:47
81
Финансы

Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года

Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
6
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Общество

В зоопарке Ижевска погибла медведица Аврора

Медведица Аврора, прибывшая в Удмуртию из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», погибла в зоопарке Ижевска.
АиФ Удмуртия 08:52
9
Происшествия

Полиция задержала продавцов неисправных аппаратов ИВЛ в Подмосковье

В Московской области полиция задержала продавцов неисправных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Известия 05:30
5
Общество

Ученые вновь изменили дату окончания вспышки коронавируса в России

Сингапур, 29 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Вспышка эпидемии коронавируса в России может окончательно завершиться 7 августа, об это свидетельствуют данные лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
REGNUM 08:16
1,6K
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском 27 апреля в 23:15
2,5K
Биатлон

СБР утвердил списки кандидатов в сборные команды России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные России, претендующих на централизованную подготовку в сезоне-2020/21.
ТАСС Спорт 06:25
Экономика

Сбербанк заметил сокращение расходов малого бизнеса на персонал на 4%

Клиенты Сбербанка из сегмента малого и среднего бизнеса в конце марта и апреле сократили расходы на персонал на 4%, свидетельствует исследование кредитной организации.
Интерфакс 07:18
Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
239
Армия и оружие

Китай осудил заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море

ТАСС вчера в 11:50
Футбол

Денис Давыдов покинет софийский ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов покинет ЦСКА из Софии. Стороны ведут переговоры о расторжении контракта, сообщает Sportal.bg.
Спорт-Экспресс 06:57
Происшествия

В Казани полиция погналась за мужчиной без маски

В одном из небольших магазинов находился мужчина без маски. Полицейский заявил ему, что придется пройти в отдел полиции.
Росбалт 07:35
3
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Общество

Верховный суд посоветовал проводить судебные заседания в онлайн-режиме

«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания с использованием системы видеоконференцсвязи и/или системы веб-конференции с учетом опыта Верховного суда РФ», — сказано в постановлении.
Компания 05:14
1
Общество

Власти Москвы рассказали о порядке продления пропусков

Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 07:47
373
Общество

634 человека заражены коронавирусом во Владимирской области

На сегодняшний день во Владимирской области зарегистрировано 634 случая новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении регионального Роспотребнадзра.
ГТРК Владимир 05:10
470
Как работают Яндекс.Новости?
Главное