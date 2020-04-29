Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?

с чего всё началось

Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

Украина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить

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Экономика Ведомства согласовали условия сдачи ледокола «Виктор Черномырдин» Минтранс и Минпромторг пришли к консенсусу по вопросу увеличения стоимости строительства ледокола "Виктор Черномырдин", пишет во вторник газета "Коммерсантъ". 2

Экономика ММК отложил решение о промежуточных дивидендах 2020 года до осени Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) приняла решение отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом, сообщила компания со ссылкой на заявление председателя совета директоров и основного бенефициара ММК Виктора Рашникова. 1

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