Энергетика
Lenta.ruУкраина предложила «Газпрому» передать ей газ и заплатить
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон предложил российскому «Газпрому» арендовать украинские газохранилища для закачки избыточных объемов газа. Об этом он заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.
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с чего всё началось
Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?РБК04:00
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Комментарии
Общество
Собянин рассказал о порядке продления пропусков для поездок на работу
Мэрия Москвы запустила сервис продления цифровых пропусков для поездок на работу, сообщил мэр Сергей Собянин.
Ведомости 07:12
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Футбол
Биджиев рассказал об интересе московского «Локомотива» к Кака
Экс-техдиректор московского ФК «Локомотив» Хасан Биджиев поведал об интересе клуба к знаменитому футболисту Кака в начале нулевых, передает «Чeмпионат».
ProstoProSport 07:11
Экономика
Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости 27 апреля в 04:51
Общество
Около половины россиян отказалось от алкоголя в период самоизоляции
Около половины россиян (45%) перестали употреблять алкоголь в период самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:47
Политика
Путин поручил регионам быть полностью готовыми к ЧП
Президент России Владимир Путин поручил всем регионам быть полностью готовыми к ЧП из-за возможных паводков и пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Глава государства отметил, что все регионы должны оперативно быть готовыми на любое развитие ситуации с паводками и пожарами, все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы.
Владивосток-Новости 27 апреля в 20:52
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру 05:34
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
Кремль руководствуется четким пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Общество
Роскомнадзор разблокировал Vademecum
Редакция заявила о подготовке иска к регулятору Роскомнадзор разблокировал доступ к медицинскому сайту Vademecum после удаления с него статьи о лечении пациентов с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:23
Общество
Дистанционное обучение в Москве будет приостановлено с 1 по 11 мая
Один из пунктов указа о продлении режима самоизоляции в столице гласит, что в период с 1 по 11 мая на территории столицы приостанавливается обучение с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
Минздрав: при бессимптомном протекании COVID-19 лечение не требуется
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:40
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Кино
Умер актёр из «Миллионера из трущоб» и «Жизни Пи» Ирфан Кхан
RT на русском 04:11
Футбол
Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно
Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru вчера в 11:05
Общество
Опрос: больше половины россиян согласились на прививки от коронавируса
Около 63 процентов россиян, принявших участие в опросе Антикризисного социологического центра, заявили, что готовы сделать прививку от коронавируса, если она будет бесплатной.
Рамблер 06:38
Экономика
Ведомства согласовали условия сдачи ледокола «Виктор Черномырдин»
Минтранс и Минпромторг пришли к консенсусу по вопросу увеличения стоимости строительства ледокола "Виктор Черномырдин", пишет во вторник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 02:40
Экономика
ММК отложил решение о промежуточных дивидендах 2020 года до осени
Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) приняла решение отложить обсуждение промежуточных дивидендов 2020 года до осени текущего года из-за ситуации с коронавирусом, сообщила компания со ссылкой на заявление председателя совета директоров и основного бенефициара ММК Виктора Рашникова.
ПРАЙМ 04:13
Общество
В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты
Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
ТАСС 05:00
Политика
Мишустин поручил подготовить антикризисный план к 25 мая
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам, ведомствам и органам исполнительной власти подготовить к 25 мая общенациональный план по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
Вести.Ru 06:21
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС вчера в 08:06
Авто
Lincoln отказался от выпуска электромобиля на базе Rivian
Lincoln, как сообщается, сообщил дилерам о своем решении отменить выпуск электрокара в понедельник, 28 апреля, сославшись на «текущую ситуацию».
SpeedMe 00:55
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом перевалило за 9 тысяч — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 9009 случаев коронавируса, 220 летальных, 864 пациента выздоровели.
Украина.ру 27 апреля в 02:32