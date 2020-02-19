Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецУкраина предложила помочь Белоруссии с нефтью

Дипломат напомнил, что летом минувшего года Россия вводила запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина. Белоруссия тогда решила помочь Украине, нарастив поставки дизеля соседней республике.
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Украина решила помочь Белоруссии заменить российскую нефть

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Украина готова отправлять нефть в Белоруссию по нефтепроводу и поездом

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«Готовы поддержать в любом начинании»: Украина решила вмешаться в споры России и Белоруссии о нефти

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Белоруссию успокоили насчет транзита по нефтепроводу «Одесса — Броды»

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Украина готова осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ

Евразия Daily02:26

Перечислены недостатки транзита нефти в Белоруссию через Украину

Профиль08:53
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

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Экономика

Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета

Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Общество

Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру

За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Neva.Today 14:02
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на окрестности города Джебла

Известия 15:19
Происшествия

Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд

Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Газета.Ru 11:48
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

REGNUM 12:46
Футбол

Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»

Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 14:04
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
Происшествия

В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Российская газета 09:30
Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Lenta.ru 14:36
Экономика

Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Вести.Ru 09:02
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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«Адмирал» проиграл «Трактору» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ

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Музыка

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили в Сети

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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова похвасталась новой прической

Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием

Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Вокруг ТВ 10:39
Футбол

«Зенит» решил не продлевать контракт с Шатовым

Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник Олег Шатов покинет «Зенит» по окончании сезона.
ProstoProSport вчера в 17:10
Экономика

Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам

Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Известия вчера в 19:21
Футбол

19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов

Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Евро-футбол.ру вчера в 17:52
Политика

Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
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Футбол

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»

LiveSport.ru 16:22
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Общество

Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Газета.Ru 07:33
Экономика

ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
РИА Новости 09:34
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»

Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Kazanfirst.ru 04:17
Здоровье

Перечислены новые полезные свойства картофеля

Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.
Профиль 04:56
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
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