Политика
Московский КомсомолецУкраина предложила помочь Белоруссии с нефтью
Дипломат напомнил, что летом минувшего года Россия вводила запрет на поставки на Украину угля и нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива и бензина. Белоруссия тогда решила помочь Украине, нарастив поставки дизеля соседней республике.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Расходы федерального бюджета РФ в 2019 году в количестве 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
За час до начала концерта памяти Анатолия Собчака у всех журналистов, которые посетили мероприятие, проверили температуру.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Футбол
Черышев остался в запасе «Валенсии» на первый матч с «Аталантой»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев начнет на скамейке запасных первый матч 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с итальянской "Аталантой", сообщается на сайте УЕФА.
Армия и оружие
Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе
Происшествия
В Симферополе 6-летняя девочка случайно выстрелила себе в голову
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Симферополя, 6-летняя дочь которого выстрелила себе в голову из травматического пистолета "Оса".
Политика
Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа
Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
Экономика
Правительство направило в Госдуму поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о поправках в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе ГД.
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.
Шоу-бизнес
Наташа Королева трогательно поздравила сына с 18-летием
Сегодня сыну Наташи Королевой и Сергея Глушко Архипу исполнилось 18 лет.
Футбол
«Зенит» решил не продлевать контракт с Шатовым
Руководитель компании ProSportsManagement Герман Ткаченко сообщил, что полузащитник Олег Шатов покинет «Зенит» по окончании сезона.
Экономика
Банки освоили новый способ недобросовестных продаж услуг клиентам
Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в беседе с «Известиями» заявил о том, что в 2018 году банковская система столкнулась с проблемой недобросовестных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом депозитов.
Футбол
19-летний Эрлинг Холанн из «Боруссии» установил рекорд Лиги чемпионов
Лучший игрок матча «Боруссия» - «ПСЖ» (2:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Эрлинг Холанн установил необычный для турнира рекорд.
Политика
Британия призвала Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс
Лондон призывает Москву прекратить практику отправления «неожиданных гуманитарных конвоев» в Донбасс, заявила постпред Британии при ООН Карен Пирс.
Футбол
«Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Хэмом»
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Общество
Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала решение правительства о временном запрете въезда в Россию для граждан Китайской народной республики (КНР).
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери Микеллы на шоу «Голос»
Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
Здоровье
Перечислены новые полезные свойства картофеля
Американские ученые провели исследование, в ходе которого выявили положительное влияние блюд из картофеля на здоровье.