с чего всё началось

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Гаджеты USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4 Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.

Волейбол Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.

Авто В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4 В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.

Экономика Неформальная занятость россиян резко выросла во втором квартале Во втором квартале 2019 года число россиян, которые заняты в неформальном секторе экономики, достигло 15,25 млн человек.

Общество Бывшую первую леди Гондураса осудили за мошенничество Верховный суд Гондураса приговорил Росу Элену Бонилью де Лобо, бывшую первую леди страны, к 58 годам тюремного заключения, сообщает издание Prensa.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Политика МИД: Россия предлагает Японии полную отмену визового режима Замглавы МИД РФ напомнил, что летом японская сторона объявила о мерах по облегчению визового режима для некоторых категорий россиян.

Экономика На ВЭФ рассказали о росте доходов ТОР и свободного порта Владивосток За последние три года, с 2016 по 2018, доходы резидентов территорий опережающего развития, расположенных на Дальнем Востоке, выросли с 15,5 до 70 миллиардов рублей, резидентов свободного порта - с двух до 24,5 миллиардов.

Энергетика В Польше пообещали порвать с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году.

Общество Собянин открыл новую городскую площадь в «Москва-Сити» Мэр отметил, что новое общественное пространство станет популярным у жителей города.

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Общество Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Происшествия Пилоты разбившегося в Ставрополье самолета Су-25УБ погибли Тела двух пилотов, которые разбились в Ставрополье на штурмовике Су-25УБ, найдены на месте крушения самолета, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Политика С народных депутатов Украины сняли неприкосновенность Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины».

Общество Этим знакам зодиака повезет этой осенью Каких хороших перемен ожидать по гороскопу с 1 по 30 сентября, рассказали астрологи.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Армия и оружие В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.

Футбол Президент «Спортинга» раскрыл предложение «Тоттенхэма» по Фернандешу Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш объяснил, почему полузащитник Бруну Фернандеш не покинул команду летом.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.