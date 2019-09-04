с чего всё началось

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

Наука Блокировка белка TNF-α помогла избежать цитокинового шторма Блокировка белка TNF-α в ходе лечения мышей от рака при помощи биспецифичных антител помогла избежать главного побочного эффекта — массового выброса цитокинов.

Происшествия Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота Пассажир самолета британской авиакомпании ЕаsуJет, направлявшегося из Манчестера в испанский Аликанте, заменил не вышедшего на рейс пилота.

Политика Джузеппе Конте сформировал новое правительство Италии Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, вновь возглавивший кабмин страны, сформировал новое правительство.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Армия и оружие Индия заказала у России оружие на 14,5 миллиарда долларов Индия заказала у РФ вооружение и военную технику на 14,5 млрд долларов. Об этом сообщает глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.

Гаджеты Google объявила о выходе Android 10 Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.

Технологии В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.

Происшествия Следствие рассматривает две версии крушения Су-25 Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.

Технологии Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.

Интернет Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.

Космос Европейский спутник ушел от столкновения с аппаратом Илона Маска Европейский спутник наблюдения Земли Aeolus был вынужден выполнить маневр, чтобы не столкнуться с одним из космических аппаратов орбитальной группировки связи Starlink, развертываемой фирмой SpaceX Илона Маска.

Армия и оружие Власти Йемена опровергли участие в переговорах с южными сепаратистами Международно признанное правительство Йемена опровергло сообщения СМИ об участии в непрямых переговорах в Джидде с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

Здоровье В Минздраве назвали основные факторы развития рака Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.

Происшествия В Петербурге откопали тело пропавшей жительницы Мурино Знакомые погибшей рассказали, что она собиралась на свидание. Оно для 49-летней жительницы Мурино закончилось трагично.

Общество Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.

Авто В НАМИ разработали пикап «Гренадёр» Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.

Экономика Названа самая безопасная страна для туристов Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).

Финансы Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.