Политика
РИА НовостиУкраина предложила вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
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"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке.РИА Новости18:04
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RT на русском 18:25
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Эксперт — Мединскому: Из комиксов вырос Голливуд, которому подражают в России
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Life.ru 14:23
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BFM.ru 03:22
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РИА Новости 13:16
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Технологии
В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука
На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.
Дождь 17:33
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
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Экономика сегодня вчера в 15:39
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Выдающая личность: электронную подпись защитят квантовым шифрованием
Электронную цифровую подпись надежно защитят от взлома с помощью новой российской технологии квантового шифрования.
Известия 17:01
Интернет
Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS
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РЕН ТВ 17:18
Космос
Европейский спутник ушел от столкновения с аппаратом Илона Маска
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iReactor 02 сентября в 13:09
Армия и оружие
Власти Йемена опровергли участие в переговорах с южными сепаратистами
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РИА Новости 12:32
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
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Общество
Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье
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В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»
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Экономика
Названа самая безопасная страна для туристов
Среди самых небезопасных стран для путешественников были названы Венесуэла (44 единицы), Афганистан (45 единиц) и Южный Судан (54 единицы).
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Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
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Жена голландского полузащитника вынуждена была покинуть стадион в Иране
Жену полузащитника «Гол Гохар Сиржан» Кевина Янсена попросили уйти с трибун во время матча 2-го тура чемпионата Ирана с «Сайпой» (0:0), сообщает журналист Пежман Рахбар.
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