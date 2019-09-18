Политика

ТАССТАССУкраина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Украина предложит России новый контракт по транзиту газа

РИА Новостивчера в 16:19

Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

РЕН ТВвчера в 08:58

На Украине утвердили план подписания транзитного контракта по газу

Взгляд.рувчера в 07:20

Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет

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Коммерсантъвчера в 14:27

Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

RT на русскомвчера в 08:13

В Киеве рассказали о решениях, принятых для подписания транзитного контракта по газу

ТАССвчера в 08:11
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
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