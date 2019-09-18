Политика
ТАССУкраина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Футбол
«Локомотив» победил в гостевом матче ЛЧ впервые с 2002 года
В последний раз "Локомотив" выигрывал на выезде 29 октября 2002 года, когда в Турции обыграл "Галатасарай" с результатом 2:1. После этого команда в гостевых матчах Лиги чемпионов потерпела девять поражений и четыре раза сыграли вничью.
Газета.Ru 19:15
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Экономика
В Новоалтайске откроют производство соевых кормов для животных
Аргументы и Факты - Алтай 22:17
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
По данным ФСБ России, российские пограничники во вторник во время патрулирования в районе банки (мели) Кито-Ямато в Японском море, традиционном месте рыбного промысла, обнаружили две шхуны из КНДР и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в исключительной экономической зоне РФ.
ТАСС 04:38
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Авто
На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x
Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com вчера в 15:43
Происшествия
В общежитии под Челябинском взорвали гранату
В Златоусте Челябинской области посетитель общежития взорвал гранату.
Lenta.ru 12:56
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Технологии
Пользователей Avito атаковал опасный троян для устройств на Android
Напомним, в августе в популярном приложении для Android CamScanner обнаружили опасный троян.
МИР 24 09:45
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Армия и оружие
В США заложен первый перспективный десантный катер нового поколения
ВМС США вышли на новый этап постройки перспективного десантного корабля следующего поколения.
Военное обозрение 22:41
Политика
Дочь Пескова увидела попытку госпереворота в приговоре Устинову
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета не исключает того, что за «абсурдной несправедливостью» вынесенного актеру Павлу Устинову приговора может стоять попытка переворота против главы государства.
РБК 12:20
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
RT на русском 21:36
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Политика
Киев заявил о готовности к отводу сил в двух районах Донбасса
Пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы Дарья Олифер рассказала о планах украинских властей по отводу войск в районе Золотого и Петровского в Донбассе.
Газета.Ru 14:03
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru 21:17
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Единоборства
Судьи ЧМ в Екатеринбурге вернули победу российскому боксеру
Победа была присуждена гостю России: по решению судей, он выиграл у Бабанина со счетом 2:3. Однако с этим решением не согласились компетентные спортсмены и болельщики – после оглашения результатов боя в зале еще долго стояли гул и свист.
Infox.ru 17:25
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма 14:56
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57