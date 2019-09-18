Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Шоу-бизнес Состояние Заворотнюк улучшилось 13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.

Происшествия Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект» Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.

Здоровье Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.

Футбол Футболисты «Динамо» празднуют голы в матче с «Аталантой» с пожарными Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Гаджеты Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A Xiaomi на рынке телевизоров уже пару лет, сегодня компания анонсировала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.

Финансы Трамп раскритиковал главу ФРС США Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Политика Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме» Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.

Космос Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".

Политика Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.

Здоровье Полезные привычки могут оказаться вредными В сознании людей закрепились различные привычки, которые могут нанести вред здоровью, сообщает «МедикФорум».

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Религия В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».

Общество Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.

Общество Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.

Происшествия Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.

Музыка Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.