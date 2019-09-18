Политика
ТАССУкраина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
Полицейский расстрелял коллег у метро «Рязанский проспект»
Около метро "Рязанский проспект" в Москве полицейский открыл огонь по своим коллегам.
Вести.Ru 12:24
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Как пояснил специалист, за последние 10 лет заболеваемость раком выросла на 23,7% в то время как смертность за это же время практически не изменилась — ее удается удерживать на уровне 197,9 случая на 100 тыс. человек.
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Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным
Телеканал 360° 05:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Футбол
Футболисты «Динамо» празднуют голы в матче с «Аталантой» с пожарными
Футболисты загребского «Динамо» после первого тайма громят «Аталанту» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 16:00
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Владельцы «Дикси» и «Красного и белого» начали «гипотетические обсуждения» возможного слияния около семи лет назад, рассказал Студенников.
Ведомости 16:09
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Xiaomi на рынке телевизоров уже пару лет, сегодня компания анонсировала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A.
Megaobzor.com 16:09
Финансы
Трамп раскритиковал главу ФРС США
Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности.
RT на русском 16:14
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Украинская делегация покинула зал ОБСЕ из-за слов о «российском Крыме»
Делегация из Украины покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве из-за слов журналистов из России о российском статусе Крыма, сообщает телеканал ATR.
Rambler News Service вчера в 08:03
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече.
РБК 09:00
Здоровье
Полезные привычки могут оказаться вредными
В сознании людей закрепились различные привычки, которые могут нанести вред здоровью, сообщает «МедикФорум».
Live24 03:05
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru 10:50
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался
Gazeta.SPb 07:14
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25
Футбол
«Зальцбург» забил 5 мячей в ворота «Генка» за один тайм
Bobsoccer вчера в 15:55
Общество
Омбудсмен Титов анонсировал создание черного списка судей
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов объявил, что намерен создать черный список российских судей.
Коммерсантъ 15:33
Происшествия
Порнозвезда Джессика Джеймс умерла в 43 года
Американская порноактриса и модель Джессика Джеймс умерла в возрасте 43 лет.
Lenta.ru 15:03
Музыка
Умер бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Музыкант Гарик Сукачёв сообщил, что бывший барабанщик группы «Центр» Александр Васильев скончался.
News.ru 16:28
Общество
Назван простой продукт с омега-3 для замены дорогой рыбы и масла
В последнее время у некоторых медиков вызывает опасение употребление рыбы из-за возможного содержания в ней токсичных веществ - например, ртути.
Российская газета 01:45
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27