Политика
ТАССУкраина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ - ЕС - Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу над «Олимпиакосом»
В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» принимал «Тоттенхэм».
Metaratings 15:00
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru вчера в 05:59
Политика
Помпео оценил провал ЗРК Patriot при атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал тот факт, что американские зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогли отразить атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.
RT на русском 18:24
Происшествия
Появилось видео после перестрелки полицейских в московском метро
Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали события, которые разворачивались после того, как полицейский открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
РБК 18:05
Армия и оружие
В США начали сборку первого лётного образца бомбардировщика В-21
Корпорация не сообщает, когда летный образец будет готов к испытаниям, но ранее заявлялось, что первый полет В-21 намечен на декабрь 2021 года, когда бомбардировщик перелетит с завода на авиабазу ВВС США "Эдвардс", расположенную в 35 км от аэродрома предприятия.
Военное обозрение вчера в 08:12
Политика
Майк Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Пенс добавил, что Соединенные Штаты готовы защитить и себя, и своих союзников в районе Персидского залива.
Страна Советов on-line 07:20
Политика
В Белом доме подтвердили первую встречу Трампа и Зеленского в ООН
Провести первую встречу лидеров США и Украины предполагалось в Варшаве еще в начале сентября на мероприятиях к 80-летию начала Второй мировой, но Трамп туда не поехал из-за урагана "Дориан".
РИА Новости 19:06
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
Если в первые три месяца 2019 года 52% россиян отмечали, что их финансовая ситуация остается на прежнем уровне, во втором квартале года так считают уже 54% опрошенных ФОМом респондентов.
РБК 17:02
Волейбол
Мужская сборная России сыграет с Грецией в плей-офф ЧЕ по волейболу
Сборная России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу сыграет с командой Греции.
RT на русском 16:10
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Хоккей
«Витязь» добыл пятую победу подряд, одолев «Северсталь»
Хоккеисты подмосковного «Витязя» нанесли поражение игрокам «Северстали» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
ProstoProSport 15:36
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России
Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Армия и оружие
Американский генерал заявил о потере превосходства НАТО над Россией
НАТО утрачивает превосходство над Россией в военном плане, заявил на пресс-конференции глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.
RT на русском 17:08
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пал Бэкли призвал обеспечить свободу судоходства в «море Азимова».
Известия 18:22
Общество
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Банк России и ОНФ отмечают распространение мошенниками псевдозалоговых схем на рынке кредитования под залог жилья, подобных тем, которые используются в псевдолизинге с автомобилями, рассказали журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях и руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
РИА Новости 09:55
Здоровье
Главным продуктом для мозга является вода
Соловей.Инфо 03:17
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Интернет
Оператор Wi-Fi в метро даст доступ в интернет без рекламы из-за спама
Компания "МаксимаТелеком", оператор сети бесплатного Wi-Fi в транспорте Москвы, в качестве компенсации за рассылку push-уведомлений в его приложении предоставит пользователям бесплатный доступ к интернету без рекламы, сообщили Риа Новости в компании.
РИА Новости 15:44
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Религия
Михайлов день 2019: что можно и нельзя делать в этот праздник
Телеканал 360° вчера в 17:25