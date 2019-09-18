Политика
Ruposters.ruКиев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией
Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Политика
Пенс: войска США приведены в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Происшествия
Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября
Московский городской суд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.
Интерфакс 11:47
Происшествия
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро
В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Происшествия
В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника
В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Хоккей
«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.
Спорт-Экспресс 11:00
Футбол
Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»
В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Культура
В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала
АиФ Волгоград 06:22
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира
Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Наука
Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений
Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия
Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца
Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Футбол
Посвящение пройдено. Как Караваев и Осорио дебютировали за «Зенит»
Чтобы схема сработала как надо, тренер выпустил на поле в важной игре сразу двух новичков — Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Sportbox.RU 06:36
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Здоровье
Сердце-магнит: эти 2 знака зодиака просто притягивают противоположный пол
Тельцы просто не представляет своей жизни без любви, из-за того, что ими управляет Венера.
Московский Комсомолец 16 сентября в 22:30
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Космос
«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем
Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Политика
Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 11:53
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31