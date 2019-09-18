Политика

Ruposters.ruRuposters.ruКиев определился с условиями нового транзитного контракта с Россией

Украина готова предложить России новый транзитный контракт на 10 лет, заявил на брифинге украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

На Украине утвердили план подписания транзитного контракта по газу

Взгляд.ру07:20

В Киеве рассказали о решениях, принятых для подписания транзитного контракта по газу

ТАСС08:11

Украина предложит РФ новый газовый контракт на десять лет

Комсомольская правда09:07

Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

РЕН ТВ08:58

Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет

RT на русском08:13

«Газпрому» предложат десятилетний контракт — министр энергетики Украины

REGNUM08:12

Украина предложит РФ в Брюсселе новый контракт по транзиту газа

Известия09:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 12:11, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Газета.Ru 10:55
Политика

Пенс: войска США приведены в боевую готовность

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что войска страны находятся в полной боевой готовности для защиты союзников после атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.
ИжевскИнфо.РУ 03:55
Политика

Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Политика

Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности

Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта О'Брайена на должность своего нового советника по национальной безопасности.
BFM.ru 11:55
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Московский городской суд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.
Интерфакс 11:47
Происшествия

В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост метро

В Киеве неизвестный перекрыл мост метро и угрожает его взорвать.
Газета.Ru 10:47
Происшествия

В Запорожской области Украины неизвестный расстрелял чиновника

В Запорожской области Украины был убит заместитель главы Акимовской объединённой территориальной общины Дмитрий Кириллов, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
REGNUM 04:34
Хоккей

«Трактор» в овертайме победил «Сибирь»

«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме одержал волевую победу над «Сибирью» — 2:1. Счет в середине первого периода открыл нападающий хозяев Дмитрий Саюстов.
Спорт-Экспресс 11:00
Футбол

Харьковские болельщики тепло приняли футболистов «Шахтера»

В преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестером Сити», который состоится в Харькове, футболисты «Шахтера» прогулялись по Харькову и встретились с местными болельщиками, соответствующими фото и видео клуб поделился в Instagram.
Спорт-Экспресс 06:37
Культура

В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала

АиФ Волгоград 06:22
Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ вчера в 12:55
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Российская газета 09:25
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
Общество

Безопасным источником омега-3 являются водоросли

Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Наука

Движение трупов после смерти усложнит расследование преступлений

Ugpressa.ru 16 сентября в 16:27
Экономика

Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить

Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Происшествия

В Индии у мужчины на голове вырос десятисантиметровый рог

Piter.tv 01:47
Происшествия

Обвиняемого в изнасиловании врача в Саратове арестовали на два месяца

Кировский районный суд Саратова санкционировал арест на два месяца обвиняемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту, сообщило областное СУСК.
РИА Новости 10:24
Футбол

Посвящение пройдено. Как Караваев и Осорио дебютировали за «Зенит»

Чтобы схема сработала как надо, тренер выпустил на поле в важной игре сразу двух новичков — Вячеслава Караваева и Йордана Осорио.
Sportbox.RU 06:36
Политика

Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины

Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Футбол

Жена Новосельцева считает, что ее муж хуже Кокорина и Мамаева

Нева Спорт 11:19
Здоровье

Сердце-магнит: эти 2 знака зодиака просто притягивают противоположный пол

Тельцы просто не представляет своей жизни без любви, из-за того, что ими управляет Венера.
Московский Комсомолец 16 сентября в 22:30
Технологии

В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего Ил-96-400М

На Воронежском авиазаводе завершили стапельную сборку первого опытного образца широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М.
Российская газета 07:59
Космос

«Роскосмос» назвал стоимость новой ракеты с метановым двигателем

Как сообщается в презентации, стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане — около 900 млн рублей.
Известия 11:51
Армия и оружие

На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой

Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Политика

Юрист прокомментировал претензии Эстонии о «советской оккупации»

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации".
РИА Новости 11:53
Интернет

Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»

Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное