Политика
ТАССУкраина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа
Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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Политика
Трамп дал указание существенно ужесточить санкции в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов значительно ужесточить санкции против Ирана.
ТАСС 09:16
Происшествия
Водителя подожгли ракетницей во время дорожного конфликта в Москве
В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась женщина, которая рассказала о том, что на Варшавском шоссе во время дорожного конфликта незнакомец ранил ее приятеля в шею из предмета, похожего на пистолет.
Московский Комсомолец 10:01
Армия и оружие
Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Эр-Рияда есть и они будут представлены 18 сентября.
Телеканал 360° 01:52
Наука
Ученые сократили вдвое предел массы нейтрино
МонаВиста 05:21
Футбол
«ПСЖ» – «Реал»: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов
Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 22:00 мск. Букмекеры оценили расстановку сил в предстоящей встрече.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:20
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Здоровье
Для детей из Севастополя добились нелегальных в РФ лекарств
Севастополь отправил первые заявки на получение незарегистрированных в России медикаментов для тяжело больных детей.
Аргументы неделi. Крым 05:17
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Возгорание на екатеринбургском заводе "ВИЗ-Сталь" произошло на месте ремонта подрядчиком.
Российская газета 09:25
Кино
Новый сериал по «Властелину колец» снимут в Новой Зеландии
Сериал по мотивам книги Джона Толкиена «Властелин колец» запустит в производство стриминговый сервис Amazon Prime.
Телепрограмма 09:43
Футбол
«Тоттенхэм» упустил победу в матче Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
РБК 15:02
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
Глава МИД Украины сообщил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»
Министр пояснил, что "советники договорились о конкретном тексте" Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса в составе Украины, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 11:28
Происшествия
В общежитии под Челябинском произошел хлопок, похожий на гранату
В общежитии Златоуста под Челябинском сдетонировал похожий на гранату предмет.
Газета.Ru 12:59
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой спустя год разлуки
После новостей о случившемся с девочкой Лидия попыталась встретиться с ребенком, однако ее не пустили даже в больницу.
Известия 06:15
Финансы
В центре внимания будет заседание ФРС
Сегодня, как указано выше, участникам рынка стоит обратить внимание на итоги заседания ФРС, а также на обновленные экономические прогнозы и пресс-конференцию главы регулятора Джерома Пауэлла.
Finam.Ru 03:10
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
Минпросвещения просят не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным
Национальный родительский комитет выступил с просьбой не делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным.
Газета.Ru 12:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Театры
Олег Басилашвили сыграет в первой премьере сезона БДТ
ТАСС вчера в 17:04
Происшествия
На серой ветке московского метро восстановили движение поездов
Ранее сообщалось, что движения поездов нет на участке Серпуховско-Тимирязевской ветки московского метро от "Савеловской" до "Серпуховской" из-за падения пассажира на рельсы.
РИА Новости 11:21
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Единоборства
Замковой вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Во время вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира на ринг вышли четверо россиянин.
Чемпионат 13:36
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк прервала молчание и записала мощное обращение
Накануне появилась информация, что Анна посетила Анастасию Заворотнюк, а сестра Жанны Фриске и отец ее ребенка Дмитрий Шепелев публично обратились к семье "звездной няни".
Российский Диалог вчера в 01:48
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49