с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Фигурное катание Медведева снялась с чемпионата России перед произвольной программой Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с первенства России в Красноярске перед произвольной программой.

Происшествия В Екатеринбурге приземлился аварийный лайнер В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился лайнер Airbus A320 «Уральских авиалиний», у которого сработал датчик неисправности одной из систем.

Политика Россия и Украина третий день ведут газовые переговоры в Вене Напомним, 20 декабря после шестичасовых переговоров Москва и Киев подписали итоговый протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину еще на пять лет.

Экономика Bloomberg сообщил о рекордных сокращениях в банках с 2015 года Более 50 крупных банков по всему миру за этот год объявили о сокращении 77,8 тыс. рабочих мест — это рекордные сокращения с 2015 года, когда сообщалось об увольнении 91,5 тыс. сотрудников.

Космос Российская группировка гражданских спутников выросла до 92 аппаратов "На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА [космических аппаратов]", - сообщили в госкорпорации.

Политика Аграрный комитет рекомендует Раде принять закон о рынке земли «Рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, второе чтение (реестр. № 2178−10), принять во втором чтении и в целом как закон в редакции комитета», — сказано в сообщении пресс-службы аграрного комитета.

Происшествия Сестра Джорджа Майкла была найдена мертвой в годовщину смерти певца 25 декабря в Лондоне в собственной квартире нашли мертвой младшую сестру певца Джорджа Майкла Мелани Панайоту, инцидент произошел в годовщину смерти артиста.

Происшествия В автобусную остановку в Волгоградской области врезался автомобиль Автомобиль BMW протаранил автобусную остановку в городе Волжский в Волгоградской области и скрылся с места ДТП, пострадал пассажир иномарки.

Происшествия Двух экс-спецназовцев обвинили в убийствах в Москве В отношении троих возбуждены уголовные дела по статье "убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление".

Хоккей Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отказался от участия в "матче всех звезд НХЛ". Встреча пройдет 25 января в Сент-Луисе.

Кино Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.