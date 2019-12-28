Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 декабря в интервью немецкому порталу RND
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