Политика
Lenta.ruУкраина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкому порталу RND.
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 декабря в интервью немецкому порталу RND.Известия06:40
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