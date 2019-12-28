с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Происшествия В Москве мошенница обманула родителей онкобольных детей В Москве сотрудники полиции задержали женщину, которая под предлогом новогоднего представления выманила деньги у родителей детей, больных онкологическими заболеваниями, детей-инвалидов, а также у многодетных и малообеспеченных семей.

Общество Британский посол описал Россию тремя словами Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».

Экономика Путин подписал закон о повышении МРОТ Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц.

Экономика Налог на доходы могут отменить малоимущим, но повысить остальным Предлагается, например, не просто отменить НДФЛ для лиц с доходами около 10 тыс. рублей, а ввести для всех вычет в полуторном размере прожиточного минимума.

Политика На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».

Армия и оружие МО: США стремятся к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Командующий войсками Восточного военного округа (ВВО) Геннадий Жидко сообщил, что в 2019 году дежурными ПВО было обнаружено свыше 135 тысяч летательных аппаратов на подлете к российской границе.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешеходов на остановке По данным управления, водитель Mercedes не справился с управлением на закруглении дороги и совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на остановку, где находились две женщины.