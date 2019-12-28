Политика
РИА НовостиУкраина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
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с чего всё началось
Глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 декабря в интервью немецкому порталу RND.Известия06:40
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Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»
Национальная служба новостей10:22
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