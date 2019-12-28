Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Читать в источнике
Комментировать172
с чего всё началось
Глава МИД Украины Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию об энергетической зависимости от России из-за реализации газопровода «Северный поток – 2». Об этом глава украинской дипломатии заявил 27 декабря в интервью немецкому порталу RND
.
Известия06:40

Подробнее о событии

МИД Украины предостерег Германию и Францию из-за «Северного потока – 2»

Известия06:40

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Газета.Ru10:51

В Госдуме назвали глупыми предупреждения Киева про «Северный поток-2»

Российская газета09:37

В Госдуме ответили на заявление Киева о «Северном потоке – 2»

РИА Новости08:45

Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»

Национальная служба новостей10:22

Эксперт раскритиковал заявление Пристайко о «Северном потоке — 2»

RT на русском08:40

Украина предостерегла Германию и Францию из-за «Северного потока-2»

Lenta.ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
Авто

Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте

Автоновости дня 26 декабря в 05:53
Политика

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
RT на русском 10:54
Происшествия

В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

РИА Новости 07:51
Транспорт

Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам

Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Коммерсантъ 26 декабря в 15:06
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Политика

Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
News.ru 09:45
Единоборства

Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки

Allboxing.ru вчера в 22:16
Хоккей

Переход Пулккинена в «Динамо» делает московский клуб одним из главных фаворитов Запада

Московское «Динамо» лучше всех сработало в дедлайн. Команда Владимира Крикунова снова мечтает о Кубке Гагарина.
Чемпионат 10:30
Общество

Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram

"Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.
Газета.Ru 09:17
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском 09:58
Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru 08:18
Общество

Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег

Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
РБК вчера в 20:51
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Сергея Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Политика

Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.
Известия 10:17
Происшествия

МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

BFM.ru 02:11
Происшествия

Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом

На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
Газета.Ru 10:54
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

Зеленский оценил выплаты «Газпромом» 2,9 миллиарда долларов

Президент Украины Владимир Зеленский оценил факт выплаты российской компанией "Газпром" 2,9 миллиарда долларов украинскому "Нафтогазу".
РЕН ТВ вчера в 14:48
Общество

Росстат ухудшил прогноз по численности населения России

Согласно среднему, базовому, сценарию Росстата, население России к началу 2036 г. снизится с нынешних 146,7 млн до 143 млн человек.
Ведомости вчера в 05:09
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о романе с блогером

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что строит отношения с певцом и видеоблогером Давидом Манукяном.
Газета Кемерова 25 декабря в 13:50
Технологии

Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

26 декабря Sony оформила патент на новый тип контроллера PlayStation.
3DNews 08:31
Армия и оружие

Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет

Российские специалисты продолжают работу над гиперзвуковым вооружением, планируется увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов (скоростей звука).
Газета.Ru 09:32
Армия и оружие

В состав Черноморского флота вошел корабль «Ингушетия» с «Калибрами»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», оснащенный универсальным ракетным комплексом «Калибр», вошел в состав Черноморского флота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
РБК 09:21
Театры

Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

iReactor вчера в 04:45
Здоровье

Врач рассказала жителям Подмосковья о правилах лечения насморка

Жителям России рассказали о действенных правилах лечения насморка.
Evo-rus.com 25 декабря в 10:35
Происшествия

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
РИА Новости 08:08
Политика

Президент Черногории подписал закон, расколовший общество

Законопроект о свободе вероисповедания, принятый накануне в Черногории, подписан президентом Джукановичем, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:18
Общество

Радикалы устроили беспорядки на акции «желтых жилетов» в Париже

РИА Новости 09:48
Происшествия

Водитель погиб в аварии экскурсионного автобуса в Подмосковье

Mockva.ru 09:01
Хоккей

Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ

Вести.Ru вчера в 23:58
Как работают Яндекс.Новости?
Строительство "Турецкого потока"Больше новостей по теме
Главное