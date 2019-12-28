с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Общество Глава Роскомнадзора зарегистрировался в Telegram "Итоги года", - написала в своем посте Симоньян. Как известно, именно Роскомнадзор был инициатором блокировки Telegram.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Политика Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Общество Росстат ухудшил прогноз по численности населения России Согласно среднему, базовому, сценарию Росстата, население России к началу 2036 г. снизится с нынешних 146,7 млн до 143 млн человек.