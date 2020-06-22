Политика
Lenta.ruУкраина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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Происшествия
ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену
ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
Здоровье
Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре
RT на русском 07:18
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Армия и оружие
КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей
КНДР на границе с Южной Кореей устанавливает громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договоренностей.
Аргументы и Факты 05:11
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Авто
Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross
Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
Новые автомобили 01:12
Хоккей
Илья Брызгалов: «Хотел бы поговорить с Эйнштейном, но не отрекаюсь от того, что поговорил бы и со Сталиным»
Российский вратарь Илья Брызгалов назвал исторических персонажей, с которыми хотел бы пообщаться.
Матч ТВ 06:01
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Экономика
Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира
Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Политика
Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос
"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Газета.Ru вчера в 07:41
Общество
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Космос
Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» сделала снимки места посадок пилотируемых кораблей по программе «Аполлон» из США.
Live24 вчера в 06:17
Общество
Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений
Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
Татар-информ 04:19
Происшествия
ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края
Российская газета 01:55
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя в Москве
Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
Происшествия
Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени
В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18