Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Тимошенко обвинили в попытке лишить Украину денег от транзита газа

Национальная служба новостей07:15

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Lenta.ru07:00

Глава «Нафтогаза» описал сценарий разрыва транзитного контракта с Россией

REGNUM06:52

Глава Нафтогаза заявил об угрозе срыва транзита газа из России

Взгляд.ру06:25

«Нафтогаз»: транзит газа из России находится под угрозой из-за иска Тимошенко

Коммерсантъ06:55

На Украине рассказали, сколько «Газпром» уже заплатил за транзит российского газа

Новостной фронт05:22

Коболев: транзит газа из России под угрозой из-за иска Тимошенко к «Нафтогазу Украины»

ПРАЙМ05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 07:33, Ашберн
Происшествия

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене.
РИА Новости 06:51
507
Здоровье

Вспышка коронавируса выявлена в челябинском онкоцентре

RT на русском 07:18
58
Культура

Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
258
Общество

Южная Корея заявила о новой волне коронавируса

В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
38
Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 06:50
1,4K
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
531
Политика

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
2K
Армия и оружие

КНДР начала установку громкоговорителей на границе с Южной Кореей

КНДР на границе с Южной Кореей устанавливает громкоговорители, которые ранее были демонтированы на основе договоренностей.
Аргументы и Факты 05:11
1
Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
80
Авто

Появились первые изображения кроссовера Toyota Corolla Cross

Премьера Toyota Corolla Cross состоится осенью текущего года. В первую очередь модель выйдет на азиатские рынки.
Новые автомобили 01:12
1
Хоккей

Илья Брызгалов: «Хотел бы поговорить с Эйнштейном, но не отрекаюсь от того, что поговорил бы и со Сталиным»

Российский вратарь Илья Брызгалов назвал исторических персонажей, с которыми хотел бы пообщаться.
Матч ТВ 06:01
Шоу-бизнес

Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой

Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
10
Экономика

Фондовый рынок США становится угрозой для бирж всего мира

Финансисты уверены, что на фондовом рынке надулся "мыльный пузырь", который может стать угрозой для остальных рынков.
Экономика сегодня 02:44
6
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
988
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге

По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
646
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
4
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
19
Политика

Каждый третий житель Украины жалеет о распаде СССР, показал опрос

"Половина украинцев (50,1%) не жалеют о распаде СССР, но при этом каждый третий (33,5%) жалеет", - говорится в публикации на сайте КМИС в понедельник.
РИА Новости 05:32
2
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
279
Происшествия

Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания

Газета.Ru вчера в 07:41
580
Общество

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
2,1K
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

РИА Новости 03:30
52
Космос

Опубликованы снимки мест посадок американцев на Луне

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» сделала снимки места посадок пилотируемых кораблей по программе «Аполлон» из США.
Live24 вчера в 06:17
160
Общество

Татарстан переходит на второй этап снятия ограничений

Республика Татарстан выходит на второй этап снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии Сovid-19.
Татар-информ 04:19
6
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Российская газета 01:55
450
Происшествия

Волейболист сборной России напал на водителя в Москве

Волейболист сборной России Александр Кимеров напал на водителя в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:59
1
Происшествия

Очаг коронавируса нашли на станции переливания крови в Тюмени

В Тюмени девять сотрудников лаборатории на станции переливания крови заразились коронавирусом, сообщил начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев.
Интерфакс 06:32
7
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
53
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,1K
Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
132
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное