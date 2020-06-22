Политика
Капитал страны«Нафтогаз» предупредил о возможном прекращении транзита газа из России
Коболев считает, что при таком раскладе Секретариат энергетического сообщества заберет у оператора ГТС сертификацию, после чего "Газпром" направит украинской компании письмо с требованием пересмотреть или аннулировать действующий контракт на транзит российского голубого топлива в Европу, пишет РБК.
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с чего всё началось
«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.RT на русском08:01
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