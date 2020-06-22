Политика
Lenta.ruУкраина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Читать в источнике
Оценить300
с чего всё началось
«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.RT на русском08:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
Авто
Седан Aurus Senat добрался до Азербайджана
Автоновости дня 20 июня в 15:20
Шоу-бизнес
Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус
Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Армия и оружие
Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
Культура
Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми
Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 03:43
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Экономика
Новую пенсионную реформу предрекли России
В 2024-2025 годах в России может быть реализована еще одна пенсионная реформа.
Shraibikus News 03:23
Политика
Президент Хорватии не приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович отменил поездку на парад Победы в Москву. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщило посольство страны.
Известия 08:37
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Происшествия
На американской базе в Японии произошел пожар
Российская газета 00:29
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Происшествия
Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве
Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Общество
На фоне беспорядков в США из игры Fortnite убрали полицейские машины
Кэри, США, 22 июня 2020, 14:57 — REGNUM Из игры Fortnite исчезли все полицейские машины.
REGNUM 07:57
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Политика
Сегодня в Гааге возобновились слушания по делу МН17
Разбирательство в Гааге ведется в отношении четырех граждан России и украинца, которые, как утверждают прокуроры, причастны к гибели малайзийского "Боинга".
Эхо Москвы 07:34
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40