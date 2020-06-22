с чего всё началось

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 17

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 54

Экономика Новую пенсионную реформу предрекли России В 2024-2025 годах в России может быть реализована еще одна пенсионная реформа. 46

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 17

Происшествия Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 14

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 653

Общество Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.

Политика Сегодня в Гааге возобновились слушания по делу МН17 Разбирательство в Гааге ведется в отношении четырех граждан России и украинца, которые, как утверждают прокуроры, причастны к гибели малайзийского "Боинга". 4