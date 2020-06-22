Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net
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