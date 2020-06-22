Политика
Lenta.ruУкраина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко. О таких последствиях иска депутатов Верховной Рады от фракции «Батькивщины», которую возглавляет политик, в интервью изданию LIGA.net предупредил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
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с чего всё началось
«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.RT на русском08:01
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Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился эксклюзивной информацией, которая касается следующих беспроводных наушников компании Apple.
iXBT.com 07:41
Гаджеты
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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Политика
Консультации России и США по вооружениям длились почти десять часов
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности в Вене завершились, они длились почти десять часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию.
RT на русском 12:56
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет, сообщает аналитик Барт Хендрикс в публикации американского издания The Space Review.
Lenta.ru 20 июня в 13:10
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Футбол
«Ростов» раскритиковал РПЛ за скандальный матч с «Сочи»
"Ростов" считает, что решение по проведению матча 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России по футболу "Сочи" – "Ростов" должна была принять Российская Премьер-Лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе.
Вести.Ru 12:15
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Религия
Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
Уральский меридиан 12:15
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Общество
Мэр Нижнего Тагила не смог убедить рабочих отказаться от митинга
Мэр пообещал провести переговоры, чтобы хотя бы часть заказа была передана НТЗМК. Протестный митинг отменен не будет, он намечен на 29 июня.
ИА Красная Весна 10:38
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Общество
Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве
Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Документ предполагает тестирование водителя на хронический алкоголизм при получении медсправки.
RuNews24.ru 08:21
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Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ 08:42
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Футбол
Защитник «ПСЖ» Менье перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Оборонец «ПСЖ» Тома Менье переберется в Германии. 28-летний игрок сборной Бельгии подпишет контракт с «Боруссией» из Дортмунда.
Bookmaker-ratings.ru 13:02
Кино
Оскар Айзек не горит желанием возвращаться в «Звёздные войны»
Оскар Айзек сомневается в том, что ещё вернётся к образу По Дэмерона из новой трилогии «Звёздных войн».
Игромания.ру 13:12
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»
Семейная пара уличных музыкантов пострадала из-за любви к творчеству.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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