Политика
Газета.RuВ «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
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с чего всё началось
«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net.RT на русском08:01
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Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Зеленский разрешил выпускникам школ ДНР и ЛНР поступать в вузы без ВНО
Украина разрешит выпускникам школ с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поступать в высшие учебные заведения страны без обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО).
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Голикова заявила, что носить маски необходимо будет и осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что масочный режим россиянам придётся соблюдать в том числе и осенью.
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Лефортовский суд Москвы арестовал начальника районного отдела МВД по Курской области Дмитрия Борзенкова до 18 августа.
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На Украине произошла потасовка между митингующими и полицейскими
Харьков, Украина, 22 июня 2020, 14:53 — REGNUM В Харькове члены организаций, представляющих ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, устроили потасовку с полицейскими на территории диспансера радиационной защиты, сообщило 22 июня информационное агентство Укринформ.
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Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
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РБК 00:02
Общество
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
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РИА Новости 08:50
Армия и оружие
Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии
«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК вчера в 01:30
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Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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Политика
Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
Вести.Ru 08:51
Общество
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Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
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Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
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Общество
Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле
Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
ИА Красная Весна 05:12
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
Общество
ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
РБК 07:54
Армия и оружие
США продадут Киеву 16 новейших патрульных катеров Mark VI
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Военное дело 04:42
Гаджеты
Первые детали об Apple AirPods 3
Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился эксклюзивной информацией, которая касается следующих беспроводных наушников компании Apple.
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Энергетика
«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ
"Газпром" ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на поставляемый газ, но серьезный их пересмотр в долгосрочных контрактах не планируется, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
РИА Новости 06:48
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
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РИА Новости 03:30
Экономика
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Правительство России выделило более 23 млрд руб. на субсидии для сохранения рабочих мест в компаниях малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.
ТАСС 05:30
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
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Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
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Вести.Ru 03:21
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
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