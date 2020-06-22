Политика

Газета.RuГазета.RuВ «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.
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«Затем мы получим письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», — сказал он в интервью агентству LIGA.net
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ПРАЙМ05:14
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
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Политика

Зеленский разрешил выпускникам школ ДНР и ЛНР поступать в вузы без ВНО

Украина разрешит выпускникам школ с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик поступать в высшие учебные заведения страны без обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО).
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Общество

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Происшествия

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REGNUM 03:40
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Происшествия

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Общество

Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали

Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
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Общество

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Режим повышенной готовности из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлен в Свердловской области до 29 июня, сообщил в понедельник глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 08:50
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Армия и оружие

Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии

«Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность», — сказал ас-Сиси.
РБК вчера в 01:30
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Здоровье

Открываются четыре санатория Ивановской области

В Ивановской области со вторника, 23 июня, откроются четыре санатория, которые займутся реабилитацией больных, перенесших коронавирус.
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Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Политика

Обнародована вторая часть телефонного разговора Порошенко с Байденом

Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал вторую часть телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом.
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В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса

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Политика

Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
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Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела «Сети»

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Общество

Авиарейсы между Россией и Турцией планируется возобновить в июле

Возобновление регулярных авиационных рейсов между Россией и Турцией запланировано в июле, 22 июня сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Политика

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
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Общество

ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
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Армия и оружие

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Госдепартамент Соединенных Штатов утвердил продажу Украине нескольких сверхсовременных патрульных катеров Mark VI.
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Первые детали об Apple AirPods 3

Известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился эксклюзивной информацией, которая касается следующих беспроводных наушников компании Apple.
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«Газпром» ведет переговоры с рядом партнеров о пересмотре цен на газ

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РИА Новости 06:48
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на убийство людей в лодке в Приозерском районе Ленинградской области, в которых он стрелял с берега в поселке Студеное, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Правительство выделило более 23 млрд рублей на поддержку МСП

Правительство России выделило более 23 млрд руб. на субсидии для сохранения рабочих мест в компаниях малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.
ТАСС 05:30
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
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Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз

В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз, с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
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Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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