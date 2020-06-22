с чего всё началось

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал условие, при котором "Газпром" может потребовать разрыва или пересмотра договора на транзит российского газа.

В «Нафтогазе» предупредили о возможном срыве транзита газа из России

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