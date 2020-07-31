Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе. Ведомство намерено просить Белоруссию об их выдаче. В Киеве утверждают, что девятеро из них — граждане Украины.

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Происшествия В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток 17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.

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Политика Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков» Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул. 1

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