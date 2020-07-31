Политика

КоммерсантъКоммерсантъКиев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе. Ведомство намерено просить Белоруссию об их выдаче. В Киеве утверждают, что девятеро из них — граждане Украины.
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КП - Беларусь14:48
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
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РИА Новости 15:28
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Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
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