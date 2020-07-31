Политика
КоммерсантъКиев попросит Минск выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян
Генеральная прокуратура Украины подозревает 28 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, в терроризме как участников конфликта в Донбассе. Ведомство намерено просить Белоруссию об их выдаче. В Киеве утверждают, что девятеро из них — граждане Украины.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:57, Ашберн
Общество
Умер экс-мэр Калининграда Юрий Савенко
Алексей Милованов / Новый Калининград На 60-м году жизни скончался экс-мэр Калининграда Юрий Савенко.
Новый Калининград.Ru 08:06
Кино
Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен
Inc-news.ru 28 июля в 10:52
Происшествия
В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
Известия 15:34
Футбол
Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»
Юран был назначен на пост главного тренера подмосковного клуба в январе 2020 года. Он сменил на этой должности Андрея Талалаева.
Известия 13:28
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей 09:02
Футбол
Дзюба хочет стать трёхкратным чемпионом подряд, как Джордан
В прошлом сезоне 31-летний футболист стал лучшим бомбардиров Премьер-лиги и суммарно забил 21 гол в 37 официальных матчах.
Евро-футбол.ру 16:39
Политика
Раскрыто место следования задержанных в Белоруссии «российских боевиков»
Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что россияне, которых называют боевиками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера, планировали вылететь из Минска в Стамбул.
Lenta.ru 09:05
Происшествия
Шесть человек пострадали при пожаре на заправке в Краснодарском крае
RT на русском 17:27
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Фигурное катание
Плющенко назвал ужасом поставленные у Тутберидзе программы Косторной
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал ужасом новые программы Алены Косторной, поставленные ей в группе Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 16:38
Музыка
Новый клип Билли Айлиш набрал четыре миллиона просмотров за пару часов
Комсомольская правда 08:25
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Москва 24 14:12
Общество
Россия открывает границу с Абхазией 1 августа
В субботу, 1 августа, Россия откроет границу с Абхазией, приводит "Интерфакс" данные оперативного штаба.
Газета.Ru 14:42
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Армия и оружие
Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США
Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufa 07:06
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Космос
На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов
В результате астрономы пришли к выводу, что песчаные холмы на Красной планете не являются статичными.
Evo-rus.com 12:40
Экономика
Как сейчас налоговики считают 1% взносов для ИП на упрощенке 15%?
Очередной вопрос про 1% взносов для ИП на УСН 15%.
ИА Клерк.Ру 07:28
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru вчера в 03:59
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
РИА Новости 16:46
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Космос
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com 09:43
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01