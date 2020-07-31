Политика
ИзвестияУкраина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество
В Южно-Сахалинске «покормили голубей» на трех площадях
Сахалин.Инфо 01:10
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
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Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Экономика
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК вчера в 05:53
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru вчера в 15:25
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
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Анимационный клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров за сутки
Ролик набрал к этому времени 4 миллиона 478 тысяч просмотров, 1,1 миллиона лайков и 10 тысяч дизлайков.
Sputnik Кыргызстан вчера в 06:48
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Авто
Электрический внедорожник Hummer выйдет осенью 2021 года
Анонс нового Hummer состоялся в начале года, когда представительство General Motors опубликовало тизер пикапа, который войдет в модельный ряд марки GMC.
Tvoe-avto.com 30 июля в 10:58
Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 вчера в 09:48
Кино
Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги
Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак.
CT news вчера в 09:18
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru вчера в 20:47
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Авто
Во второй половине июля 10 брендов изменили цены на свои модели
По результатам мониторинга цен на новые автомобили в России специалисты сайта «Цена Авто» выяснили, что во второй половине июля* среди официально представленных на российском рынке автопроизводителей у десяти обновились прайс-листы на автомобили.
Автостат 01:00
Общество
Шеф-повар указал на срок службы сковороды
РИА Новости вчера в 22:13
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Армия и оружие
Су-27 перехватил военный самолет США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВМС США над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
РЕН ТВ вчера в 12:50
Технологии
Эксперт Щельцин рассказал о причинах потери связи у смартфонов
О трех самых вероятных причинах потери сети рассказал гендиректор АНО Цифровые платформы Арсений Щельцин.
NewInform вчера в 22:36
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Экономика
Долю инвестиционных квот на вылов крабов и рыбы могут увеличить
Распределение 20% квот на вылов рыбы на инвестиционные цели (обновление флота и строительство перерабатывающих заводов) началось в 2016 году.
Коммерсантъ вчера в 10:28
Игры
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру вчера в 18:10
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На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
ТАСС вчера в 10:16
Политика
Соловьев ответил на обвинения Польши в гибели Качиньского
Газета.Ru вчера в 19:59
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Авто
В Польше появятся собственные электрокары
В Польше появилась собственная автомобильная марка под названием Izera, которая займется выпуском электрокаров.
Тарантас Ньюс 30 июля в 23:50
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23