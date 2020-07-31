Политика

ИзвестияИзвестияУкраина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает ТАСС.
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Украина намерена добиваться от Минска экстрадиции задержанных граждан РФ

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Киев потребует выдать 28 задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новостивчера в 15:05
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КП - Беларусьвчера в 14:48
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
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Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения

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Известия 30 июля в 14:00
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От театра до джаза Основной площадкой форума, как и в прошлые годы, станет большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, она сможет вместить около 600 зрителей.
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Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

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