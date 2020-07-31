Политика
ИзвестияУкраина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:08, Ашберн
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Происшествия
Трамп назвал нелепым решение об отмене смертного приговора Царнаеву
RT на русском вчера в 18:16
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
Наука
Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 30 июля в 07:48
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия 30 июля в 14:00
Единоборства
Глава UFC подтвердил, что Макгрегор принял вызов Хамзата Чимаева
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отреагировал на твит ирландца Конора Макгрегора, в котором он принял вызов шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
РИА Новости 02:33
Футбол
«Химки» обратились к губернатору Подмосковья после увольнения Юрана
Футболисты «Химок» направили в адрес главы Подмосковья Андрея Воробьева открытое письмо после увольнения наставника ФК Сергея Юрана.
ProstoProSport 02:53
Политика
Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:27
Армия и оружие
«Авианосцы против такого не устоят»: что испытывает Россия
РИА Новости вчера в 01:00
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Авто
В Польше появятся собственные электрокары
В Польше появилась собственная автомобильная марка под названием Izera, которая займется выпуском электрокаров.
Тарантас Ньюс 30 июля в 23:50
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст уже год не живут вместе
Канье перебрался на ранчо в Вайоминг, так как ему лучше работается вдали от городской суеты.
Paparazzi.ru вчера в 13:25
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru вчера в 18:14
Культура
Башмет и Гармаш откроют фестиваль искусств им. Чайковского в Клину
От театра до джаза Основной площадкой форума, как и в прошлые годы, станет большая поляна Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского, она сможет вместить около 600 зрителей.
ТАСС 30 июля в 17:07
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru вчера в 05:42
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Шоу-бизнес
Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья
Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей вчера в 09:20
Происшествия
Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму
Lenta.ru вчера в 15:27
Футбол
Никола Влашич подорожал на 4,5 млн евро, больше всех в РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подорожал в РПЛ сильнее всех и теперь делит вторую строчку в рейтинге самых дорогих футболистов с Марио Фернандесом (оба – 22 млн евро).
ProstoProSport 30 июля в 10:36
Происшествия
Суд взял под стражу бывшего главу правления банка «Таврический»
Смольнинский районный суд Петербурга заключил под стражу Сергея Сомова, экс-главу правления банка "Таврический".
Piter.tv 01:25
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Мать Тимати разозлилась из-за обвинений в разводе рэпера с женами
Недавно стало известно, что рэпер отправился отдыхать в Грецию в компании своей матери и дочери Алисы от своей первой возлюбленной модели Алены Шишковой.
Слово и Дело вчера в 13:45