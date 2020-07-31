Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам

Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает ТАСС.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Украина планирует добиваться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

РИА Новостивчера в 15:05
РБК

Украина потребует выдачи девяти задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

РБКвчера в 13:48
Царьград

«Правовая помощь»? Украина намерена требовать выдачи Белоруссией задержанных граждан России

Царьградвчера в 11:51
ТАСС

Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам и просит об их аресте

ТАССвчера в 11:19
Телеканал 360°

Украина запросила у Белоруссии экстрадиции граждан России

Телеканал 360°вчера в 12:00
Интерфакс

Киев будет добиваться выдачи 28 из 33 задержанных «вагнеровцев»

Интерфаксвчера в 10:59
RT на русском

Украина попросила Белоруссию арестовать задержанных россиян

RT на русскомвчера в 12:05
КП - Беларусь

Украина добивается выдачи 28 задержанных в Беларуси наёмников

КП - Беларусьвчера в 14:48
Реклама
Реклама
Реклама

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газетавчера в 08:23
68
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ruвчера в 04:23
18
Реклама
Реклама
Реклама