Украина предъявила обвинение задержанным в Белоруссии россиянам
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Украина предъявила российским гражданам, задержанным в Минске, обвинение по статье об участии в террористической организации, а также обратилась к Белоруссии с запросом о их временном аресте. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины, передает ТАСС.В источнике
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