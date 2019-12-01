с чего всё началось

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.

Армия и оружие Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Политика Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза» Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".

Политика В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.

Политика Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик.

Здоровье Аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье Поставщиком первого дженерика колистиметата натрия в стране может стать резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма», специалисты которой уже разработали препарат.

Происшествия Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка» Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Армия и оружие Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.

Авто ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.

Общество В Минздраве вступились за загуглившего диагноз врача скорой помощи Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова заявила, что станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование после того, как в социальных сетях появилось сообщение о том, что медработник искал диагноз в интернете.

Политика Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.

Происшествия Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.

Шоу-бизнес Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».

Транспорт В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.

Общество Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене» Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".

Общество В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Кино Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2» На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.