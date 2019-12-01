Общество
Газета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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с чего всё началось
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка.Коммерсантъвчера в 13:59
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Армия и оружие
Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе
Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.
Интерфакс 05:39
Политика
Власти Украины объявили о смене руководства «Укрэнерго» и «Нафтогаза»
Глава министерства энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель заявил на пресс-конференции в понедельник, 2 декабря: "Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании".
РЕН ТВ 08:53
Политика
В Крыму ответили на предложение Зеленского по возвращению полуострова
В Крыму исключают возможность обсуждения возвращения полуострова в состав Украины.
РБК 08:44
Политика
Зеленский пообещал бороться за «потерявшихся» жителей Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza заявил, что намерен бороться за «потерявшихся» жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республик.
RT на русском 09:02
Здоровье
Аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье
Поставщиком первого дженерика колистиметата натрия в стране может стать резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма», специалисты которой уже разработали препарат.
Телеканал 360° 00:00
Происшествия
Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»
Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
RT на русском 07:38
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии.
Известия 06:38
Авто
ВАЗ-2101 с двигателем от Lancia Delta Integrale выставили на продажу
В Литве местный гонщик выставил на продажу уникальные «Жигули», адаптированные для участия в кольцевых заездах.
Тарантас Ньюс вчера в 22:39
Общество
В Минздраве вступились за загуглившего диагноз врача скорой помощи
Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова заявила, что станция скорой помощи в Братске проводит служебное расследование после того, как в социальных сетях появилось сообщение о том, что медработник искал диагноз в интернете.
Газета.Ru 08:48
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Происшествия
Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Известия 08:11
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Lenta.ru 06:48
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Культуромания 08:57
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Общество
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:51
Футбол
Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»
Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости 07:46
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
РБК 30 ноября в 17:40
Фигурное катание
«Великолепная четверка»: Первый канал выпустил тизер к финалу Гран-при
Первый канал выпустил тизер к предстоящему финалу Гран-при по фигурному катанию в итальянском Турине.
Нева Спорт 07:58
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Общество
НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию
News.ru вчера в 14:04
Кино
Опубликовано новое фото со съемок «Аватара 2»
На официальной странице "Аватара" в Twitter опубликован кадр со съемок нового фильма Джеймса Кэмерона.
Газета.Ru 04:24
Наука
Прибрежные пумы оказались втрое ртутнее материковых
Ранее считалось, что от ртутного загрязнения страдают в большей степени морские хищники, которые поглощают ртуть вместе с микробами.
N+1 05:33