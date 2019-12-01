с чего всё началось

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.

Космос «Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, K. Larson et al.; CC BY 4.0 Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новое изображение, полученное космическим телескопом "Хаббл".

Политика В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам Во время общения с Песковым журналисты задали Пескову вопрос, может стоит тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».

Происшествия СКР впервые раскрыл данные по делам о пытках в колониях и СИЗО Как правоохранительная система реагирует на сообщения о пытках С 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении силы сотрудниками колоний и СИЗО.

Политика Зеленский прокомментировал транзит российского газа через Украину Газопровод "Северный поток-2" ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту российского газа через Украину, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданиям Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

Спорт Португальцы стали трёхкратными чемпионами мира по пляжному футболу Бронзовым призёром ЧМ по пляжному футболу в Парагвае стала сборная России, в поединке за третье место обыграв соперников из Японии.

Происшествия Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки» Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.

Здоровье Аналог препарата для больных муковисцидозом произведут в Подмосковье Поставщиком первого дженерика колистиметата натрия в стране может стать резидент ОЭЗ «Дубна» — компания «ПСК Фарма», специалисты которой уже разработали препарат.

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Володина по Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина об угрозе выхода некоторых областей из состава Украины в случае притеснения малых народов.

Шоу-бизнес Лолита Милявская выложила видео в купальнике Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.

Политика Два бойца спецподразделения СБУ погибли в Донбассе Во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ.

Шоу-бизнес Нарусова рассказала, почему Богомолов не живет с Собчак Найти свободный угол для Константина оказалось сложной задачей, в связи с чем муж пока вынужден жить на съемной квартире недалеко от своего театра.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими и низкими зарплатами Рейтинг регионов по уровню зарплаты составлялся на основе анализа доли работников, получающих на руки 100 тыс. и более в месяц, а также сотрудников, зарабатывающих менее 15 тыс. рублей с учетом самых распространенных зарплат в регионе.