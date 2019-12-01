Общество
Газета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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с чего всё началось
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде» один из участников рынка.Коммерсантъвчера в 13:59
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