Общество

Газета.RuГазета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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с чего всё началось
В воскресенье, 1 декабря, трейдеры на Украине остановили импорт электроэнергии из Белоруссии, сообщил «Экономической правде
» один из участников рынка.
Коммерсантъвчера в 13:59

Подробнее о событии

Украина перестала закупать электроэнергию в Белоруссии

Московский Комсомолецвчера в 19:02

СМИ сообщили о прекращении импорта электроэнергии на Украину из Белоруссии

Интерфаксвчера в 14:13

На Украине заявили о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии

RT на русскомвчера в 10:48

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

News.ruвчера в 11:49

СМИ сообщили об остановке Украиной покупки электричества у Белоруссии

Известиявчера в 11:06

СМИ узнали о прекращении Украиной импорта электроэнергии из Белоруссии

Коммерсантъвчера в 13:59

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Газета.Ruвчера в 10:23
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Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Российская газета вчера в 16:16
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали около 20 человек

По меньшей мере 19 человек погибли и ещё несколько пострадали в результате падения с моста автобуса Kia Granbird в Забайкальском крае.
RT на русском вчера в 04:42
Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Автомобиль появился крайне тихо, ведь не было проведено широкой пиар-компании и даже не появилось сайта, на котором расписана подробная информация об электрокаре.
Тарантас Ньюс 30 ноября в 04:20
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:29
Армия и оружие

Минобороны сообщило о создании радиолокационного поля вокруг России

Ведомости вчера в 16:59
Общество

«Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа

Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".
Вести.Ru вчера в 21:48
Политика

В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России

Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru вчера в 14:04
Происшествия

Тигр вышел на автотрассу в Хабаровском крае

В Хабаровском крае водители сняли на видео крупного тигра, который вышел на дорогу.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Торговые переговоры между США и Китаем приостановились из-за Гонконга

Одной из причин для приостановки переговоров между Китаем и США по вопросам заключение торгового соглашения стал американский закон о демократии и правах человека в Гонконге, заявляет портал Axios со ссылкой на собственные источники.
Хакасия-Информ 00:21
Происшествия

Трое подростков утонули в Брянской области

REGNUM 01:15
Общество

Вильфанд пообещал россиянам «пятнистые» осадки в декабре

В декабре Россию ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки. Об этом рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Собирала бутылки, чтобы купить еду»

Пошла на улицу собирать бутылки из-под пива и сдала их.
StarHit.ru 30 ноября в 03:00
Хоккей

В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин

ProstoProSport 30 ноября в 05:40
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК 30 ноября в 17:40
Футбол

Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду

Sportbox.RU вчера в 23:32
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент Олег Соколов переведен в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».
Известия вчера в 15:22
Происшествия

Маньяк Андреев из Оренбуржья возглавил список розыска Интерпола

Международная организация уголовной полиции опубликовала список преступников, разыскиваемых на международном уровне за преступления против женщин.
Orenburg.media вчера в 22:24
Общество

Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300-400 млрд рублей.
Известия вчера в 23:32
Общество

Значительная часть россиян не сможет дожить до пенсионного возраста

Можно не сомневаться: повышение пенсионного возраста значительно сократит число тех, кто дотянет до 80-ти.
URA.Ru вчера в 15:44
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Футбол

Бывшего футболиста «Зенита» Фернандо Риксена до сих пор не похоронили

Супруга бывшего игрока «Зенита» Фернандо Риксена Вероника дала интервью «Спорт-Экспрессу», в котором рассказала, что ее мужа до сих пор не похоронили.
Петербургский дневник 00:46
Армия и оружие

Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
Вести.Ru вчера в 13:46
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев рассказал о планах завершить карьеру

OAnews вчера в 07:44
Кино

Мультфильм «Холодное сердце — 2» лидирует в российском прокате

На втором месте в отечественном кинопрокате оказалась детективная комедия «Достать ножи», которая собрала около 13 млн рублей.
RuNews24.ru 30 ноября в 05:26
Шоу-бизнес

Экс-жена бывшего короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну

RuNews24.ru вчера в 17:15
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