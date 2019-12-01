Общество
Газета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
Политика
Песни прозападных славян. Лживая агитка в яркой упаковке
Известная украинская группа "Танок на Майдане Конго" (ТНМК) выдала в сеть пятиминутный музыкальный клип, где рэп-скороговоркой излагается как бы история Украины в её нынешнем официальном варианте Песня так и называется — "История Украины за пять минут".
Происшествия
Движение на МЦД-1 останавливалось из-за падения человека на пути
Из-за падения человека на пути вечером 1 декабря временно было прервано движение на Московском центральном диаметре-1, сообщает Центральная пригородной пассажирской компании в своем твиттере.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Политика
Лавров оценил отношения России и Украины
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского на полях "нормандского" саммита в Париже важна для понимания того, в чем Киев видит выполнение Минских соглашений.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина не жалеет о браке с экс-королем Малайзии
Биатлон
Вирер победила в спринте на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Российские биатлонистки не сумели финишировать в десятке лучших.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержаны перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Общество
Жителя Урала оштрафовали по делу о неуважении к власти из‑за комментария про Путина в батискафе
Артемовский городской суд Свердловской области 4 октября оштрафовал Александра Скутина на 30 тысяч рублей по делу о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за комментария про погружение президента Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива, говорится в постановлении.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Победу одержал Александр Емельяненко, нокаутировав соперника в первом раунде.
Происшествия
У перевозчика попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса выявляли нарушения
Госавтодорнадзор выявлял нарушения по итогам восьми из 17 проведённых проверок в отношении организатора перевозок попавшего в ДТП в Забайкалье автобуса, в результате которого погибли 19 человек.
Футбол
У экс-футболиста «Арсенала» Беника Афобе умерла двухлетняя дочь
В семье бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Беника Афобе произошла трагедия: скончалась его двухлетняя дочь.
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
Происшествия
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник - убит ребенок
В центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В результате произошедшего погиб находившийся в машине ребенок.
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Финансы
В Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых.
Автоспорт
Себастьян Феттель: Сезон не оправдал наших надежд
Себастьян Феттель: «Сезон не оправдал наших надежд. Точка.
Автоспорт
Квят: Прорвался на 9-е место, хорошее окончание года
По словам Квята, еще на первом отрезке команда сказала, что пилот справляется хорошо и может рассчитывать на высокий результат.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Армия и оружие
Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения членам НАТО
Соединённые Штаты не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения американского производства под предлогом атлантической солидарности, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Игры
Steam-релиз Red Dead Redemption 2 назначен на 5 декабря
Компания Rockstar Games объявила дату выхода вестерна Red Dead Redemption 2 в цифровом магазине Steam.