Общество

Газета.RuГазета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Украина прекратила импорт белорусской электроэнергии

Piter.tv13:08

Украина прекратила закупки электроэнергии у Белоруссии

Взгляд.ру12:08

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Газета.Ru10:23

СМИ сообщили об остановке Украиной покупки электричества у Белоруссии

Известия11:06

На Украине заявили о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии

RT на русском10:48

Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

News.ru11:49

Украина остановила импорт электроэнергии из Белоруссии

Московский Комсомолец10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

В Европе сообщили о резком снижении потребления алкоголя в России.
Известия 07:34
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 24

Число погибших в результате аварии с туристическим автобусом в Тунисе увеличилось до 24 человек.
Известия 09:54
Происшествия

Растет число жертв аварии автобуса в Забайкальском крае

Planet Today 05:16
Армия и оружие

В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Life.ru вчера в 06:46
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в матче чемпионата России

РБК 13:05
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Политика

Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»

Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
РБК 13:15
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Общество

На НТВ рассказали о прекрасной жизни россиян на пенсию в Таиланде и Египте

Свои истории в сюжете программы «Центральное телевидение» рассказали несколько пенсионеров.
Lenta.ru 11:59
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Шоу-бизнес

Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Актуальные Новости 05:47
Армия и оружие

Во Франции призвали США прекратить навязывать вооружения странам НАТО

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным актором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.
РИА Новости 13:24
Футбол

Константин Рауш: «Было бы чересчур, если бы мы выиграли 3:1 или 4:1»

Защитник «Динамо» Константин Рауш после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата России отметил, что его команда здорово сыграла во втором тайме.
Спорт-Экспресс 11:58
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку беспилотников в районе аэропорта Хамы

Газета.Ru 13:40
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

ТАСС 13:31
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Футбол

Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА

Sport24.ru 09:43
Транспорт

Почти полсотни украинцев не смогли вылететь из Берлина

В Берлине 49 граждан Украины не смогли вылететь из аэропорта Шанефельд из-за задержки на паспортном контроле.
Украина.ру 11:01
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Автоспорт

Даниил Квят: «Атаковал так, как будто завтра уже не будет»

Sports.ru 12:48
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Телеканал 360° вчера в 17:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с новичком АПЛ

Lenta.ru 13:26
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

Песков: Путину и Зеленскому есть о чем поговорить

Президенты России и Украины впервые встретятся очно 9 декабря в Париже на саммите в нормандском формате.
Вести.Ru 05:27
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Футбол

Артем Дзюба: Одни лают и хрюкают, а другие побеждают

Остальные пусть на табло смотрят. Одни лают и хрюкают, а другие побеждают.
Спорт день за днем 13:39
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Российская газета 11:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное