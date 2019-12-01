Общество
Газета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии
Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Наука
Ученые изобрели устройство для захвата вредного дыма с заводов
Во время зарядки агрегата одно из соединений взаимодействует с вредным дымом, интегрируя его в электрод.
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«Авангард» подтвердил подписание Гарипова
Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с экс-голкипером «Ак Барса», обладателем Кубка Гагарина — 2018 Эмилем Гариповым.
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
Футболисты петербургского "Зенита" на своем поле одержали победу над московским "Спартаком" в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Киеве при обстреле автомобиля погиб трёхлетний ребёнок
В центре Киева неизвестный открыл стрельбу по внедорожнику, в результате чего от полученных ранений скончался находившийся в машине ребёнок.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
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Анна Семенович рассказала о генетическом заболевании груди
Певица Анна Семенович рассказала, что ей диагностировали генетическое заболевание груди.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Рудковская устроила показ мод с участием детей знаменитостей
В мероприятии приняли участие дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория, сын Рудковской и Евгения Плющенко — Александр, дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова — Надежда, сын Аршавина — Арсений и другие.
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
Очевидец рассказал о спасении пострадавших из автобуса в Забайкалье
Житель Забайкальского края Пётр Никифоров рассказал агентству Ruptly о том, как принимал участие в спасательной операции после падения пассажирского автобуса с моста в Сретенском районе Забайкалья.
Футбол
Болбой пообедал с игроками «Тоттенхэма»
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Общество
В Крыму закрылась гостиница Софии Ротару
В Ялте гостиница «Вилла София», принадлежащая певице Софии Ротару, закрылась на ремонт и реконструкцию.
Происшествия
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
29.11.19 Над поверхностью Марса периодически поднимаются пылевые башни.
Футбол
Игроки «Спартака» чуть не подрались между собой в матче с «Зенитом»
Футболисты московского "Спартака" Лоренцо Мельгарехо и Джано Ананидзе повздорили во втором тайме матча против "Зенита".
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Армия и оружие
В Арктике впервые прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
По полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты, успешно произведён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Хоккей
«Ак Барс» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Политика
Аваков резко ответил на слова Володина о распаде Украины
Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывание председателя Госдумы России Вячеслава Володина об угрозе выхода ряда украинских областей из состава страны.
Политика
Bild узнал детали американских санкций против «Северного потока-2»
Ограничения в адрес проекта «Северный поток-2», которые в сенате Конгресса США планируют включить в военный бюджет, коснутся различных компаний, участвующих в строительстве трубопровода, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша.
Экономика
Пенсионный возраст продолжит расти из-за продолжительности жизни
Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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