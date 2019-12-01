Общество

Газета.RuГазета.RuУкраина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

Украина отказалась от импорта электроэнергии из Белоруссии, сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на информированный источник. По последней информации, трейдеры прекратили импорт, так как белорусская электроэнергия оказалась дороже украинского рынка.
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Украина прекратила импорт белорусской электроэнергии

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